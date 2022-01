Las nucleares cuentan con proyectos para duplicar su número de centrales

La energía nuclear vuelve a escena tras la decisión de la Comisión Europea de incluirla en la taxonomía de inversión sostenible. Según los datos del Foro Nuclear, en el mundo hay 479 centrales en proyecto, lo que supondría duplicar los actuales 443 reactores. De esta cantidad 54 plantas están en construcción, 99 en planificación y 326 propuestas pero la cifra puede comenzar a incrementarse en Europa.

Francia se prepara para lanzar un nuevo plan nuclear que le ayude a hacer frente a la volatilidad del mercado eléctrico y mantener su elevado nivel de descarbonización.

La eléctrica estatal EDF ha presentado al Gobierno su propuesta para construir seis reactores con tecnología EPR entre 2035 y 2037 con una inversión de 50.000 millones que vendrían a sustituir a las 12 plantas nucleares que cerrarán en el país de aquí a 2035.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció después de 40 años la intención de retomar este programa nuclear tras un estudio reciente realizado por RTE (la Red Eléctrica francesa) donde se defendía la opción de extender la vida de las actuales plantas y construir algunos nuevos.

La decisión del Gobierno galo coincide con un cambio del tono que mantenía la Comisión Europea con estas tecnologías (el Consejo Europeo decidió dejar de financiar infraestructuras de gas apenas unas semanas antes) y que ha abierto un frente similar al que se produjo con la aprobación de la primera parte del paquete Fit for 55 (FFF) el pasado junio o el que se está viviendo con la reforma del mercado mayorista de la electricidad.

La Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, indicó a principios de diciembre que Europa necesitaba a la nuclear como fuente de energía estable además de las renovables, mientras que el gas sería necesario durante la transición.

Diez países europeos apoyan su uso para afrontar sus compromisos de emisiones

Von der Leyen escuchaba así la petición de diez Estados miembros (Francia, Rumanía, R. Checa, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Polonia y Hungría) de incluir a la nuclear en la taxonomía para cumplir con sus compromisos de cambio climático.

En Polonia, Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), la empresa estatal, avanza también en su política de despliegue de seis reactores en múltiples emplazamientos para 2040.

EDF ha hecho una oferta al gobierno polaco para construir hasta seis unidades EPR. El proyecto descarbonizaría el 40% de la electricidad del país y evitaría hasta 55 millones de toneladas de CO2 al año. En la oferta remitida se detallan los trabajos de ingeniería, adquisición y construcción que serían necesarios para entre cuatro y seis unidades EPR, en dos o tres emplazamientos. Las unidades EPR producirían 1650 MWe cada una.

El Gobierno ha asegurado que proporcionará apoyo financiero y ha destinado 50 millones

Las localidades costeras de Lubiatowo y Kopalino, en el municipio polaco de Choczewo, han sido ya designadas como la ubicación preferida para la primera gran central nuclear del país.

Holanda -que no estaba entre los países que reclamaba incluir la nuclear en la taxonomía- se plantea la construcción de dos reactores. El Gobierno ha asegurado que proporcionará apoyo financiero y ha destinado 50 millones de euros en 2023, 200 millones en 2024 y 250 millones en 2025.

Por contra, Austria, que en junio llegó a votar en contra del FFF y que alertó de un apagón, ha amenazado ahora con llevar a Europa a los tribunales si implementa esta medida, que cuenta también con la férrea oposición de España, que mantiene inalterado su plan de cierre de nucleares.

"La tasa media de mortalidad de la energía nuclear es comparable a la tasa de las energías renovables"

Bruselas sostiene su decisión sobre el trabajo elaborado por el Grupo de expertos de la taxonomía que encargó en 2020 un informe al Joint Research Center.

Dicho análisis explicaba que el impacto total del ciclo de vida de la generación nuclear sobre la salud humana, tanto radiológico como no radiológico, es comparable al de otras tecnologías incluidas en la taxonomía.

"En particular, la tasa media de mortalidad de la energía nuclear es comparable a la tasa de las energías renovables y materialmente inferior a la de los combustibles fósiles. Sin embargo, las tasas máximas de mortalidad de la energía nuclear son algo más altas, comparables a las de la energía hidroeléctrica fuera de la OCDE", indicaba el informe.

Estos pasos adelante de Bruselas y de Francia o Polonia coinciden con la clausura de tres centrales nucleares alemanas

Dicho documento, que ha utilizado la Comisión para avalar su propuesta, relata que los accidentes graves con fusión del núcleo "son extremadamente raros; solo ha habido tres en la historia de la industria: Chernóbil (1985), Three Mile Island (1979) y Fukushima (2011). Las razones fueron diferentes, y se abordaron posteriormente mediante el endurecimiento de la normativa y mejoras técnicas". El informe, no obstante, también recuerda que, aunque el consenso científico sobre la eliminación de los residuos nucleares es que el almacenamiento en formaciones geológicas profundas es suficientemente seguro, esta tecnología no se ha aplicado ampliamente en la práctica"

Estos pasos adelante de Bruselas y de Francia o Polonia coinciden con la clausura de tres centrales nucleares alemanas. El pasado 31 de diciembre, se procedió al cierre de Grohnde (1.360 MW), Gundremmingen (1.288 MW) y The Brockdorf (1.410 MW).

Cierre nuclear

Alemania clausuró en agosto de 2011 las centrales nucleares de Biblis A y B, Brunsbüttel, Isar 1, Krümmel, Neckarwestheim 1, Phillipsburg 1 y Unterweser y a finales de este año dejarán de producir las plantas de Emsland, Isar 2 y Neckarwestheim 2, dando así por cerradas todas sus instalaciones nucleares.

Bélgica firmó el 30 de septiembre de 2020 un acuerdo que reafirmaba su política de eliminación gradual de la energía nuclear en 2025.

Según el plan, Doel 3 y Tihange 2 se cerrarán en 2022 y 2023, respectivamente y las plantas de Doel 4 y Tihange 3 lo harán en 2025. Sin embargo, el acuerdo exige un informe sobre la seguridad del suministro, el impacto en los precios de la electricidad por la eliminación de la nuclear y la implementación prevista de un mercado de capacidad. Si el informe -que debe estar en noviembre de este año- muestra problemas de suministro, el gobierno revisaría los planes para mantener 2 GWe de capacidad nuclear. Esto podría allanar el camino para la ampliación de la vida útil de Doel 4 y Tihange 3. No obstante, la intención es sustituir esta capacidad por 6 GW de centrales de gas natural.

Alexander De Croo, primer ministro belga, destacó que los SMR son una tecnología que seguirá apoyando. Tiene previsto invertir 100 millones durante cuatro años para hacer hincapié en los reactores modulares más pequeños, cooperando con Francia y Países Bajos.

Retrasos en construcción

Finlandia logró el pasado 21 de diciembre arrancar el primer EPR en Europa: Olkiluoto 3 (OL3). Esta planta es la primera que se pone en marcha en el país en más de 40 años y acabará produciendo alrededor del 14% de la electricidad del país, que ya está analizando un segundo proyecto: Hanhikivi.

Según S&P, Europa ha experimentado serios problemas en la construcción de centrales nucleares en los últimos años.