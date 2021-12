Iris Ventures capta 100 millones para invertir en consumo con toque femenino

El ecosistema de venture capital sigue creciendo con el lanzamiento de nuevos fondos temáticos y visionarios liderados por mujeres. Iris Ventures, una nueva firma de capital crecimiento (growth equity) con sede en Barcelona, ha lanzado un fondo de 100 millones de euros para respaldar y empoderar a "la nueva generación de marcas emergentes que tienen un conocimiento profundo del consumidor moderno". King & Wood Mallesons ha asesorado a Iris Ventures en el lanzamiento de su primer fondo, Iris Fund I, que acaba de anunciar un primer cierre de 100 millones de euros con el apoyo de una amplia base inversora que incluye varios family offices y altos patrimonios. La firma, que prevé anunciar sus primeras inversiones a principios de 2022, es fruto de la alianza entre Altamar, que gestionará el fondo, y el equipo de Iris Ventures, liderado por Montse Suárez.

Iris Fund I realizará inversiones de hasta 10 millones de euros con el objetivo de crear una cartera de entre 10 y 15 empresas en Europa y Estados Unidos. Su vocación es invertir en "la próxima generación de marcas de consumo, llenando el vacío existente en sus etapas iniciales de crecimiento". Su tesis de inversión son proyectos con altas perspectivas de crecimiento centrados en mejorar la calidad de vida de sus clientes, abarcando sectores muy diversos como sociosanitario, bienestar, estilo de vida, belleza, nutrición, educación, tecnología y e-commerce.

Equipo visionario

Las socia fundadora de Iris Ventures, Montse Suárez, cuenta con más de 20 años de experiencia en inversiones globales en consumo, belleza y bienestar. Previamente, Suárez ha lanzado fondos de capital riesgo como Walgreens Boots Alliance y Vaultier7, la firma de capital privado que ha respaldado historias de éxito como el unicornio de moda francesa Vestiaire Collective. Por su parte, Inés Ures, Socia de Iris Ventures, fue CMO global en Deliveroo (que salió a bolsa en marzo de este año) y CCO en Treatwell, además de contar con un largo historial como business angel. El Socio en EE.UU., a caballo entre Nueva York y Los Ángeles, es Sam Kaplan, antiguo responsable del brazo inversor de Burch Creative Capital. El resto del equipo lo completan Francesca Hanania, ex Bank of America, y Marc Calzada, ex director financiero de Volava y analista de inversiones de Antai Venture Builder (promotor del unicornio Glovo).

Estrategia inversora

Iris Ventures ha nacido en plena pandemia, cuando la tecnología ha penetrado en nuestras vidas a todos los niveles. "Nos dimos cuenta de que Europa necesitaba un tipo diferente de fondo, con una mirada fresca y una visión más amplia, enfocado en comprender hoy los problemas del mañana y definiendo el futuro del consumo con una misión clara: mejorar la vida de los consumidores al asociarse con fundadores increíbles de marcas y soluciones tecnológicas", explica Suárez.

El objetivo es construir campeones mundiales en sus respectivos nichos, apoyando a fundadores ambiciosos en Europa y Estados Unidos. El 40% del pipeline actual (potenciales inversiones) de Iris Ventures cuenta con una mujer en el equipo fundador. "Si nos fijamos en las categorías por las que apostamos, -salud, bienestar, belleza, educación-, la mayoría de los consumidores finales son mujeres", añade Suárez. Teniendo en cuenta que las mujeres han atraído menos del 2% del capital riesgo en Europa durante los últimos cuatro años, Iris Ventures ha identificado un nicho de mercado claramente desatendido. "Las marcas de consumo suelen dirigirse a las mujeres. Sin embargo, los fondos que invierten en ellas son hombres, por lo que probablemente no las entienden tan bien", matiza la socia fundadora de Iris.

Pero, más allá de invertir, la nueva firma de venture capital quiere convertir la visión del fundador en una realidad, siendo un socio muy activo y forjando relaciones a largo plazo. "Nuestro objetivo es construir una comunidad de fundadores, gestores e inversores con un interés activo en cambiar y mejorar la forma en que vivimos, con mejores productos, mejores experiencias, mejor contenido, mejor tecnología", matiza Suárez. "Como emprendedores, entendemos perfectamente qué se necesita para construir marcas duraderas y el viaje que hay detrás de ese proceso. Por eso, apostamos por forjar relaciones duraderas trabajando con los más altos estándares éticos", añade Marc Calzada.