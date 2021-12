Un juez paraliza a Iberdrola su línea de interconexión de EEUU y Canadá

El juez del Tribunal de Distrito, Michael Duddy, ha denegado a la filial de Iberdrola, Central Maine Power, la solicitud de una medida cautelar contra la nueva ley, que entrará en vigor este próximo domingo, y que pone en jaque la interconexión eléctrica que la compañía construye con Canadá y en la que ha invertido ya más de 450 millones.

La decisión del juez se produce apenas un día después de la audiencia celebrada sobre este tema como parte de la impugnación constitucional de la ley por parte del propietario de CMP, Avangrid.

La normativa, que fue aprobada por referéndum el pasado noviembre, pretende prohibir las líneas de transmisión como Nenec que servirá para importar electricidad renovables desde Canadá hacia Estados Unidos.

CMP había detenido la construcción de este corredor mientras esperaba el fallo y este frenazo parece que tendrá que prolongarse, ya que la ley del referéndum entra en vigor este próximo domingo y el resto de la demanda de Avangrid sigue adelante.

La orden del juez Duddy dice que CMP no ha obtenido "derechos adquiridos" para seguir adelante con el corredor, ni sus derechos constitucionales están siendo violados por este referéndum.

"Si bien el daño económico a los demandantes provocado por el retraso de la construcción del corredor durante el litigio será sustancial", escribió Duddy, "ese daño no supera el daño a la confianza de los votantes y la democracia participativa que resultaría de impedir que la Iniciativa se convierta en ley mientras este desafío legal está pendiente".

"Los demandantes no explican adecuadamente por qué no pueden modificar el acuerdo actual o negociar un nuevo plazo"

CMP afirma que un mayor retraso costará decenas de millones de dólares y podría hacer fracasar el proyecto, que debe entrar en funcionamiento en 2025 según los términos de un acuerdo de financiación con Massachusetts. Pero Duddy asegura que este argumento económico era demasiado especulativo para inclinar la balanza.

"Los demandantes no explican adecuadamente por qué no pueden modificar el acuerdo actual o negociar un nuevo plazo contractual para la finalización del proyecto", indica el juez en su pronunciamiento. "(El promotor) ha señalado que tales retrasos en los proyectos de líneas de transmisión son "comunes, si no inevitables". El terreno bajo el corredor propuesto no va a ninguna parte".

Duddy dijo que hay más cuestiones de derecho que deben responderse en la siguiente fase del caso, en la que CMP está preparada para argumentar que el referéndum debe ser anulado permanentemente, tal y como ya se hizo previamente por parte de otro juzgado en un reférendum anterior.