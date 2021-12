La Audiencia desestima la petición de Iberdrola y mantiene la imputación de Sánchez Galán

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha desestimado la petición de IBERDROLA de enmendar la decisión del juez del 'caso Tándem' de investigar al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un auto de 10 de diciembre los magistrados han rechazado el recurso en el que la compañía solicitaba que se declarase la nulidad de los actos procesales relativos en la pieza 17 llevados a cabo entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio; entre ellos, el auto en el que el juez Manuel García-Castellón acordó citar como investigados a Sánchez Galán y a tres directivos de Iberdrola.

La eléctrica consideraba que al no serle notificada resolución alguna --ni haberse dado traslado de escritos de parte--, se le causó "efectiva y material indefensión", dado que no podía alegar, solicitar diligencias o recurrir las resoluciones judiciales. De ahí que, a su juicio, se trataría de un supuesto de nulidad de normas que ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

En el marco de la resolución, los magistrados han subrayado que "no hay defecto procesal", ya que Iberdrola no se sumó al procedimiento de la pieza separada 17 "hasta que le es notificado el auto de 9 de julio de 2021", por lo que las resoluciones adoptadas entre mayo y junio no pudieron generarle indefensión.

Así, la Sala de lo Penal ha concluido que "al no haberse producido omisión de las normas procedimentales, ni haberse generado clase alguna de indefensión a Iberdrola SA, procede rechaza el incidente de nulidad planteado".