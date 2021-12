Comercio Exterior de Chile rompe barreras mientras el país espera al nuevo Presidente

Tomás Pablo Roa Santiago de Chile

El próximo domingo 19 tendrá lugar la segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de Chile, acuden José Antonio Kast, por el Partido Republicano - Frente Social Cristiano y Gabriel Boric, por el Frente Amplio – Partido Comunista.

La contienda aparece en el horizonte bastante igualada, sin descartar la posibilidad que a tenor de la campaña realizada por los candidatos en estas últimas dos semanas haya surtido el efecto deseado para cualquiera de ellos y la diferencia entre uno y otro sea mayor. La legislación electoral chilena prohíbe la divulgación por medios de comunicación de sondeos quince días antes de las elecciones, aunque las encuestas continúan haciéndose para informar a los dos contendores.

A lo largo del último semestre el candidato Kast ha ido progresando de un quinto o sexto puesto que le asignaban los tanteos electorales hasta ser el ganador de la primera vuelta con el 27,91% de los sufragios, seguido del candidato Boric, con el 25,83%. En esta segunda etapa la totalidad de indagaciones formales completadas e informadas por la prensa daban vencedor a Gabriel Boric, por entre 3 y 6 puntos. Los adversarios hablan del "voto escondido" que igualaría la disputa presidencial. Por lo tanto, no queda más que esperar y estar atento a los movimientos de estas horas previas a la apertura de urnas.

Mientras esperamos veamos los excelentes resultados que exhibe el comercio exterior chileno alcanzando números que rompen marcas previas. El 2021 cerraría cercano a los 185 mil millones de dólares. Al concluir el undécimo mes había contabilizado intercambios por 167.980 millones de dólares, conforme a información del Banco Central de Chile.

Igualmente, las exportaciones en noviembre supusieron 8,414 millones de dólares, significan una subida de un 28% anual. En el acumulado de los primeros once meses suman 85,668 millones de dólares, al cierre del ejercicio quedaran muy próximas a los 100 mil millones. En relación a idéntico período de 2020, año de epidemia viral y restricciones de movimiento, la expansión actual superaría el 29,7%

De esta cifra 48.510 millones de dólares corresponden a cobre algo más del 56%, solo en las ventas de noviembre hubo un alza de un 23,7% en las expediciones de este mineral, lo que es igual a 4.920 millones. Los despachos "no cobre" significaron 37.158 millones, equivale a un 15,8% por sobre lo conseguido en 2020.

¿A qué naciones se dirigen las exportaciones chilenas? El 38,3% va a China, a continuación, figuran Estados Unidos 16,4%; Unión Europea 8,6%; Japón 7,9% y Mercosur 6,2%. Además, como destinos destacados aparecen Corea del Sur, la Alianza del Pacífico, Canadá, India, EFTA, Reino Unido y Centroamérica.

Algo importante de resaltar es que el 95% de lo vendido en los mercados internacionales va dirigido a países con los que Chile tiene suscritos Tratados de Libre Comercio.

Las mayores alzas en los embarques las registran China (+US$ 9.004 millones), Estados Unidos (+US$ 4.840 millones), Brasil (+US$ 1.415 millones), Japón (+US$ 1.038 millones), Taipéi Chino (+US$ 723 millones), Corea del Sur (+US$ 449 millones), España (US$ 406 millones), Francia (+US$ 325 millones), México (+US$ 283 millones) e India (+US$ 271 millones).

Repasemos las importaciones, a noviembre representan 82.312 millones de dólares, un 55% más de lo desembolsado el primer año de la pandemia. Solo el mes pasado alcanzaron los 7.580 millones de dólares, un 62,1% por encima de los mismo 30 días del pasado año.

Desde que existe registro, hubo incrementos en las tres grandes categorías, apuntaron valores de dos dígitos. Así, los bienes de consumo suman 24.920 millones de dólares con un aumento del 71% frente a 2020; los bienes intermedios registraron 40.921 millones y un acrecimiento del 53% y los bienes de capital anotaron 16.471 millones y un ascenso del 40%.

Detengámonos en los bienes de capital cuya mejora está fundamentada por una elevación del 132% en las internaciones de camiones y vehículos de carga, ítem que registró montos record de adquisición. Asimismo, la maquinaria para la minería y la construcción escaló un 74%. Los equipos computacionales continúan con subidas de un 73% y los aparatos electrónicos de comunicación prosperaron un 42%, estos 2 subsectores presentan importes nunca vistos. En contraposición, la importación de calderas continúa presentando retrocesos (-95%), los buses caen en -29% y los motores generadores y transformadores decrecieron en -11%.

Según el Servicio Nacional de Aduanas, sobre 2050 productos registraron cantidades que superan a internaciones anteriores, sobresalen los teléfonos celulares, automóviles, maquinarias, camionetas, computadores, televisores, vacunas, carne de bovinos, medicamentos, tractores, reactivos pcr, tablets, furgones, cervezas, convertidores eléctricos, auriculares, máquinas para la limpieza y clasificación de frutas, concentrados de proteínas, bicicletas, cremas para la piel, refrigeradores y congeladores, baldosas, taladros, videocámaras, sofás, cortinas y visillos, entre otros.

Como origen el 96% de las entradas al territorio provienen de Estados con los cuales Chile mantiene Tratados de Libre Comercio: China personifica un 29%, Estados Unidos (17%), Mercosur (16%), la Unión Europea (13%) y la Alianza del Pacífico (6%). Las empresas importadoras crecieron un 30% pasando de las 36.161 a las 47.065 en lo que va de enero a noviembre.

Este breve resumen del comercio de Chile con el mundo responde a la acertada política de apertura global asumida en los 40 postreros años, la candidatura presidencial que resulte victoriosa deberá reforzarla y promoverla.