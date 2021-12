Nace el neobanco español Plazo, focalizado en oferta de minicréditos y pagos flexibles

La fintech española ID Finance lanza el neobanco Plazo, una entidad digital focalizada en ofrecer a los clientes pagos flexibles y acceso a pequeñas líneas de financiación, éstas últimas, de momento, a través de Finance Spain, otra empresa del grupo, puesto que aún están tramitando la licencia de entidad de dinero electrónico (EDE) a través del Banco de España.

Plazo combina una tarjeta de débito Mastercard que permite diferentes alternativas en aplazamiento de pagos y líneas de crédito para devolver de forma flexible.

El consejero delegado de Plazo, Alessandro Ceschel, asegura que el objetivo de la entidad es incorporae de forma progresiva nuevas soluciones financieras como servicios de pago fraccionado, Buy Now and Pay Later (compra ahora y paga después) o anticipos de nómina y soluciones de ahorro. "Las funcionalidades que añadiremos a la app dependerán, en parte, de lo que nos pidan los propios clientes. Queremos crecer con ellos. Además, tenemos previsto duplicar nuestra plantilla en 2022", asegura.

La fintech ID Finance detecta en el sur de Europa e Hispanoamérica una oportunidad de mercado valorada en más de 400.000 millones, con casi 500 millones de personas que podrían beneficiarse de las soluciones financieras de Plazo.

No obstante, tras lanzar el neobanco en España, la compañía ha puesto su próximo objetivo en México, donde ya tiene presencia, y prevé que Plazo aterrice el próximo año.

La fintech lanzó en noviembre una ronda de crowdfunding (financiación colectiva) a través de la plataforma británica Crowdcube con el objetivo de impulsar la construcción de Plazo, superando el 400% del capital objetivo gracias a la participación de 850 inversores. El importe objetivo era de un millón de euros y levantó más de 4 millones de euros.