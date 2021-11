Isidro Fainé: "La razón de ser de 'laCaixa' es construir una sociedad más justa"

El presidente de la Fundación Bancaria "laCaixa" y del holding empresarial Criteria, Isidro Fainé, recibió el Premio 'Alfonso de Salas' a la Personalidad Económica del Año por su papel clave para convertir a CaixaBank en la mayor entidad del país, con más de 21 millones de clientes. El banquero es el artífice de la Fundación "laCaixa" una de las más importantes a nivel mundial y que invierte, de manera anual, 500 millones de euros a la sociedad.

Fainé aseguró durante sus palabras en la gala de La Noche de la Economía que recibe el reconocimiento con el compromiso de que, tanto desde la Fundación "laCaixa" como desde Criteria, "seguiremos trabajando cada día con humildad pero sin pausa para intentar construir una sociedad más justa, con mas oportunidades y, especialmente, destinada a quienes más lo necesitan". El galardonado constató que esa ha sido siempre la razón de ser de "laCaixa". "Nuestro fin último permanece hoy más vigente que nunca", añadió al respecto.

Asimismo, quiso agradecer a elEconomista la concesión del reconocimiento, un galardón que lleva el nombre de Alfonso de Salas, presidente fundador del diario. "Tuve la oportunidad de conocerlo; un hombre emprendedor, audaz, visionario, comprometido con la verdad y sobre todo, una buena persona, que es lo más importante", dijo. Por ello, aseguró que honrar su recuerdo con dicha distinción suponía para él "una gran satisfacción".

Fainé aseguró que es amigo del trabajo "silencioso y discreto". O como recalcó en otras palabras: "soy de los que piensan que el bien no hace ruido ni el ruido hace bien".

Destacó que recogía el premio no solo en nombre propio, sino también en el de las miles de personas que desde su incorporación a "laCaixa" en el año 1981 han contribuido al éxito de la institución con su dedicación y esfuerzo diario. "Me refiero a todos aquellos que durante las buenas y las malas épocas han trabajado y siguen trabajando para alcanzar esta realidad de hoy", dijo. Fainé aseveró que desde que se incorporó a la entidad, no puede estar "más agradecido" a todos y cada uno de ellos. "Desde el último ordenanza a todos los presidentes que he tenido, pues de todos ellos he aprendido", dijo.

Finalmente, el presidente de la Fundación Bancaria "laCaixa" también tuvo palabras de elogio para el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que asistió a la gala para cerrar con su discurso el evento. Al respecto, Fainé aseguró que, con De Guindos, "estamos inmejorablemente representados en Europa". El banquero reconoció que lo conoce desde hace muchos años. "Sé de su trabajo, de este que antes decía que no hace ruido. Y es así, porque entre muchas otras cosas, Luis siempre sabe combinar muy bien lo urgente con lo importante. Lo urgente es el corto plazo, pero lo importante es el largo plazo. Y él es un ganador de largo plazo", culminó.