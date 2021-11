El mítico Party & Co. celebra su 30 aniversario de la mano de Edu Soto y Luis Piedrahita

Party & Co. cumple 30 años y lo hace premiando a sus más fieles seguidores, a las varias generaciones que han compartido divertidas sobremesas disfrutando del mítico juego en familia y con amigos.

Para celebrar el aniversario, la compañía ha organizado el Campeonato de España de Party & Co., el cual consta de una primera fase a través de su cuenta de Instagram y una segunda fase presencial, que contará con la presencia de los humoristas Edu Soto y Luis Piedrahita y que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el CC. La Vaguada en Madrid, para celebrar la semifinal y gran final de Party & Co.

30 años de trayectoria

El primer Party & Co. nacía en España desarrollado por el equipo creativo del fabricante de juguetes Diset. "A principios de los 80 aparecieron en el mercado juegos de mucho éxito como Trivial Pursuit o Pictionary, en los cuales nos inspiramos para crear un juego que aunara diferentes categorías en la misma caja y que, además, fuera divertido y apto para todo tipo de jugadores", comenta Joan Ferrer, CEO de Diset.

De esa inspiración nacía en Barcelona en el año 1991 Party & Co., el auténtico y original juego multi-prueba que en el momento de su lanzamiento fue pionero en el mercado. "Le llamamos Party &

Co. porque más que un juego es una fiesta donde todos pueden jugar sin límite de jugadores", añade Joan Ferrer.

El primer diseño del que hoy es el Party & Co Original, está ambientado en Art Deco porque era una época que invitaba a fiestas y además su estética era elegante y adecuada al propósito del juego. Hoy en día, el diseño actual mantiene las bases estéticas pero puesto al día, 30 años después.

Más de ocho millones de unidades vendidas

Con el paso de los años Party & Co. se ha convertido en un juego clásico que ha ido incorporando nuevas versiones. "Precisamente, pasados 12 años de crear el primer Party & Co., nos dimos cuenta que le teníamos que dar un salto generacional. Decidimos alquilar una habitación de un hotel que convertimos en una sala de desarrollo donde cinco de nuestros creativos tenían la misión de crear el Party & Co. del siglo XXI. Tras varios días intensos e inolvidables dimos con el borrador de las ideas que necesitaba el juego para asegurar su continuidad y el éxito de toda la familia Party & Co. A esta nueva versión le llamamos Party & Co. Extreme." Comenta Cristina Sánchez, directora de Marketing de Diset.

Parte del éxito de la compañía se debe a que cuenta con un juego para cada segmento de edad, temática y grupo de jugadores. Actualmente están disponibles siete versiones distintas en España: Original, Extreme, Junior, Disney, Disney Princesas, Family y Ultimate. Además, se han vendido alrededor de ocho millones de unidades en todo el mundo, siendo España el primer mercado, país donde se creó el juego. En el pasado ejercicio se vendieron en España 150.000 unidades. Benelux es el segundo mercado donde la marca Party & Co está bien posicionada y Alemania el tercero.

Un aniversario muy especial

Para celebrar sus 30 años, Party & Co. celebra una gran final de su Campeonato de España, la cual será presencial y tendrá lugar el 20 de noviembre en el C.C La Vaguada de Madrid, ante la atenta mirada de Edu Soto y Luis Piedrahita, los cuáles también participarán y jugarán dos semifinales y una gran final.

Todos los participantes disfrutarán de una mañana única llena de buen rollo y emoción. Además, el ganador se llevará un viaje a Nueva York para cuatro personas.