Las principales 'telecos' europeas se conjuran en favor de la interoperabilidad de las redes

Los cinco principales operadores de telecomunicaciones europeos (Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom y Telecom Italia) han reclamado a los responsables políticos de sus respectivos países y de la UE para priorizar la denominada red de acceso de radio abierta (Open RAN). Se trata de una arquitectura abierta, tanto de software como de el hardware, que prioriza la interoperabilidad de las infraestructuras, algo idóneo para desarrollar unas comunicaciones móviles más eficaces.

Los primeros espadas europeos del negocio de las telecomunicaciones han publicado este jueves cinco recomendaciones en favor del Open RAN para así garantizar que Europa siga desempeñando un papel de liderazgo en 5G y, en el futuro, en 6G. Según un documento compartido por el repóquer de telecos, la alianza "ayudará a impulsar cadenas de suministro y plataformas más fuertes y resistentes, así como a promover la autonomía digital y el liderazgo tecnológico continuado". Según las telecos firmantes del documento, la flexibilidad del open RAN "estimulará una mayor innovación en todos los sectores en áreas como la telemedicina y las fábricas inteligentes".

Según advierten, "si la UE quiere mantener su competitividad, liderazgo tecnológico y resiliencia, es necesario actuar y colaborar de forma decisiva ahora. De lo contrario, Europa corre el riesgo de quedarse atrás con respecto a Norteamérica y Asia en el desarrollo y despliegue de las redes de próxima generación, según el informe".

El informe, titulado "Building an Open RAN ecosystem for Europe", describe a Europa como un continente en que solo existen 13 grandes actores de Open RAN, frente a los 57 del resto del mundo. "Sin embargo, muchos actores europeos se encuentran en una fase temprana de desarrollo y aún no han conseguido contratos comerciales de Open RAN, mientras que los proveedores de otras regiones están avanzando". A modo de ejemplo, "las políticas de Estados Unidos y Japón, entre otros países, ya respaldan firmemente Open RAN". A su vez, ·Estados Unidos ha destinado más de 1.500 millones de dólares a financiar la Open RAN, y Japón ofrece incentivos financieros y ventajas fiscales a las empresas que desarrollen, suministren y desplieguen equipos relacionados". Ante esas potencias, la Unión Europea en su conjunto "se queda muy corta a la hora de proporcionar el apoyo necesario a Open RAN, lo que pone en riesgo la viabilidad futura de un ecosistema europeo capaz de competir con otras regiones del mundo", según indica Caroline Gabriel, directora de investigación de Analysys Mason.

Las cinco recomendaciones que ayudaran a salvar la brecha con otras regiones internacionales para crear un ecosistema dinámico son las siguientes: Garantizar el apoyo político de alto nivel a Open RAN. Europa necesita hablar con una voz común e identificar Open RAN como una prioridad estratégica; la creación, por parte de la Comisión Europea, de una Alianza Europea sobre infraestructuras de comunicación de próxima generación y una hoja de ruta para la innovación, como ha hecho con la nube y los semiconductores; Que los responsables políticos proporcionen financiación e incentivos fiscales a los operadores, proveedores y start-ups para apoyar el desarrollo de soluciones europeas a lo largo de toda la cadena de valor de Open RAN, basada en asociaciones público-privadas, bancos de pruebas y laboratorios abiertos; Promover el liderazgo europeo en materia de estandarización. Las normas armonizadas a nivel global garantizan la apertura y la interoperabilidad; y trabajar con socios internacionales para promover una cadena de suministro digital y de las TIC segura, diversa y sostenible.

Negocio de 36.100 millones

El informe de Analysys Mason predice que los ingresos de los proveedores mundiales de Open RAN podrían ascender a 36.100 millones de euros en 2026, con el valor de mercado dividido entre el hardware y el software de Open RAN (13 200 millones de euros) y la plataforma RAN más amplia (chips, servicios, desarrollo y nube). Si en 2026 los operadores y las industrias europeas siguen sin tener más opción que buscar Open RAN en otra parte, como hacen hoy, esto podría poner en peligro 15 600 millones de euros de ingresos de la industria europea y su influencia mundial, según las previsiones del referido estudio.