'elEconomista' celebra la Jornada Empresarial "El rol del director financiero en el desarrollo de las empresas emergentes"

elEconomista celebra este jueves 25 de noviembre la Jornada Empresarial El rol del director financiero en el desarrollo de las empresas emergentes. Éste es un evento que se podrá seguir por streaming a partir de las 9:30 horas.

La bienvenida y presentación de la Jornada Empresarial correrá a cargo de Amador G. Ayora, director de elEconomista. Sandra Moreno, Managing Director - CFO & Enterprise Value Spain and Portugal Lead en Accenture Strategy y Adolfo Pellicer, Country Manager en Workday, protagonizarán un coloquio inicial.

Después, se desarrollará una mesa de debate moderada por Rubén Esteller, subdirector de elEconomista, sobre el tema de la Jornada Empresarial en la que participan diferentes expertos: Gonzalo Carriazo Hernández, CFO en StratioBD; Joaquín Huesca, Iberia Financials Lead en Workday; Pablo Solís, CFO and Head of Strategy at Openbank, e Ignacio Marcos, CFO en ThePowerMBA.