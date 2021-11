El consejero de economía murciano alega que "sin empresa, no hay empleo ni sector público"

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín ha señalado en su intervención que "sin empresa, no hay empleo ni sector público" y ha destacado la capacidad, el apoyo de la banca y el del gobierno regional, como las tres fortalezas de las empresas murcianas ante la incertidumbre de la llegada de los fondos europeos Next Generation

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, ha cerrado la jornada "Next Generation" Murcia, organizada por elEconomista, y a la que ha calificado como un evento totalmente "necesario", que se ha convertido en un encuentro "muy productivo". En su intervención ha señalado que "sin empresa, no hay empleo ni sector público" y ha destacado la capacidad, el apoyo de la banca y el del gobierno regional, como las tres fortalezas de las empresas murcianas ante la incertidumbre de la llegada de los fondos europeos Next Generation.

Marín ha apuntado que "lo que está claro, es que no hay nada claro", una frase que le ha tomado prestada a la dueña de Frutas Esther, para indicar que las administraciones públicas estén dando palos de ciego: "es lamentable que incluso las administraciones públicas andemos a día de hoy absolutamente a ciegas con lo que tiene que ver con la gestión de los fondos europeos, debido a la ausencia absoluta de co-gobernanza por parte del gobierno de Sánchez". Un hecho que ha establecido, no como crítica política, sino como "realidad empírica".

En contraposición a la desatención de las administraciones regionales en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central, el consejero ha puesto de manifiesto que son las comunidades autónomas las que tienen que dar cumplimiento de los hitos que marcan los fondos europeos: "no han contado con nosotros para nada en la gestión o definición de a qué sectores debían ir los fondos y, sin embargo, sí nos hacen responsables de los cumplimientos de los hitos".

No obstante, el apoyo del gobierno de la Región de Murcia a los empresarios es indudable y recoge sus inquietudes. Por ello, hace un año se alumbró la iniciativa "Next Carm", cuyo objetivo era recopilar aquellos proyectos que los empresarios consideraban que eran necesarios para ser tractores de la economía regional. "Recogimos más de 1.051 proyectos con una inversión total de 15 mil millones de euros. Con ellos, el dinamismo del sector empresarial murciano es más que manifiesto". Sin embargo, recibieron una carta procedente del gobierno central en la que se pedía que, de esos mil proyectos, tan solo se escogiesen tres. Ante la negativa tanto del presidente regional, Fernando López Miras, y del consejero de seleccionar tan pocos y dejar sin financiación a los demás, su propuesta ha sido agruparlos todos en tres bloques, "economía verde", "región verde y región azul" y "región innovadora".

Así mismo, Marín ha apuntado la capacidad de los empresarios, el apoyo de la banca y el del gobierno regional, como las tres características que constituyen las fortalezas de las empresas murcianas. "No estarías aquí si no tuvieseis la ilusión de optar a esos fondos europeos" y además ha adelantado que el sector financiero está muy proactivo incluso para anticipar los fondos a esos proyectos. Desde el gobierno regional han creado una oficina especial para gestionar los fondos europeos, constituyéndose como la primera Comunidad Autónoma de España en establecer dicho órgano.

Por último, para cerrar su intervención, Marín ha señalado que "sin empresa, no hay empleo ni sector público": "el sector privado es fundamental para que exista empleo, crecimiento y sector público". Ha animado a las empresas a aprovechar los fondos como palanca de transformación. "El objetivo es que la región no pierda el tren de la recuperación económica, para lo que el gobierno regional está trabajando sin descanso". Un camino en el que pide "trabajar juntos" y tender puentes para lograr el objetivo, "que no debe ser otro", de hacer una Región de Murcia del futuro.