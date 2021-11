Iberdrola y Graftech Ibérica llegan a un principio de acuerdo para fijar un precio eléctrico fijo los próximos dos años

Iberdrola ha llegado a un principio de acuerdo con Graftech Ibérica, empresa con sede en Ororbia (Navarra), para establecer un precio eléctrico fijo para los próximos dos años. La compañía energética se comprometería a no variar los precios eléctricos fijos pactados para "no afectar a la competitividad de la empresa con los incrementos del precio del gas natural", siempre y cuando no se produzcan subastas de energía primaria.

"En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria, a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros", ha destacado Iberdrola en un comunicado, según recoge Europa Press.

Con este principio de acuerdo, Graftech Ibérica, con sede en Ororbia (Navarra), evitaría las variaciones del precio eléctrico en el mercado SPOT hasta final de 2023.

La empresa ha resaltado que, "en la medida de sus posibilidades, está haciendo un esfuerzo para no trasladar a sus clientes electrointensivos la situación de los mercados internacionales". "Este esfuerzo está condicionado a que no se produzcan subastas de emisiones primarias, con las que se le detraería a Iberdrola un importante volumen de energía", ha apuntado.