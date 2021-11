Astrazeneca gana un 78% menos y subirá el precio de su vacuna

Batacazo de AstraZeneca en sus cuentas correspondientes al tercer trimestre de 2021. La multinacional farmacéutica informó de que su beneficio neto en lo que va del año fue de 461 millones de dólares (402 millones de euros), una caída del 78% respecto al mismo periodo del año anterior. Una de las primeras medidas que llegarán tras estos números es un aumento del precio de su vacuna.

La multinacional ha afirmado que espera llevar a cabo "una transición progresiva de la vacuna hacia una rentabilidad modesta a medida que se reciben nuevos pedidos". Sin embargo, esta subida no afectará a los países más ricos del planeta. En Estados Unidos no está aprobado el uso de esta vacuna y en Europa el uso que existe es residual desde que la compañía comenzó a incumplir sus contratos de suministros. De hecho, a día de hoy, Europa tiene acordado con la empresa recibir algo más de un tercio de las dosis que se compraron en un principio y, según las estrategias vacunales de países como España, el suero de AstraZeneca no es elegible casi en ningún caso.

AstraZeneca ahora tiene la mirada puesta es su cóctel de anticuerpos para tratar a personas enfermas con el Covid. Este medicamento comenzó la evaluación en la EMA en octubre, por lo que no es de los primeros (Roche, Celltrion, GSK o MSD van por delante). Las ventas, sin embargo, podrán llegar por el uso compasivo del medicamento ante la nueva ola de contagios que recorre Europa. "Se espera que la contribución limitada a las ganancias de la vacuna en el cuarto trimestre de 2021 compense los costes relacionados con el cóctel de anticuerpos de acción prolongada", dice la compañía.

En el tercer trimestre, las ventas de la vacuna contra la Covid reportaron a la compañía 906 millones de euros, elevando hasta los 1.914 millones de euros las ventas de la vacuna en los nueve primeros meses de 2021. Entre enero y septiembre, Astrazeneca aumentó ventas un 32% anual, hasta 21.919 millones de euros, incluyendo 8.512 millones de euros en el tercer trimestre, un 50% más. La deuda de la empresa subió en 12.563 millones de dólares (10.980 millones de euros) en los nueve meses hasta finales de septiembre hasta situarse en 24.673 millones de dólares (21.564 millones de euros), para financiar la adquisición de Alexion.

De hecho, esta empresa impulsará a AstraZenenca en el mercado de las enfermedades raras. No en vano, este negocio junto a la oncología son los buques insignias de la compañía a día de hoy. "Nuestra amplia cartera de medicinas y la diversidad geográfica suponen una fuerte plataforma para un crecimiento sostenido a largo plazo", dice la empresa.