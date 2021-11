España lanzará su primer cohete privado al espacio en marzo de 2022

El primer cohete suborbital español, desarrollado y fabricado por la empresa PLD Space, se lanzará al espacio en marzo de 2022. Se llamará Miura 1, nombre que pretende transmitir la fuerza y empuje de la marca España, con la ayuda de la legendaria ganadería taurina más que con el deportivo de la automovilística Lamborghini.

La compañía con sede en Elche ha situado su banco de pruebas en el aeropuerto de Teruel, en una zona sin tráfico aéreo, donde lleva diez años trabajando en motores y pruebas. Hasta la fecha, la empresa ha empleado más de un millón de horas de ingeniería en150 ensayos, con inversiones superiores a los 36 millones de euros, en un 80% de origen privado. El objetivo inicial consiste en utilizar el propulsor Miura 1 para poner en órbita una carga de más de 100 kilos en satélites de diferentes características, desde el tamaño de una lavadora hasta un tetrabrik, algunos para servicios de comunicaciones, otros para observación, pero también para todo tipo de usos, incluidos militares.

Raúl Torres, CEO de PLD Space, soñaba desde muy pequeño con construir su propio cohete. Con 14 años hizo los primeros prototipos desde su casa, con un prototipo del que tuvo que rendir cuentas a una pareja de agentes de Guardia Civil. No es normal comprar explosivos por Internet y mucho menos destinarlos a un proyecto parecía estrambótico en manos de adolescentes: desarrollar un sistema de propulsión desde cero capaz de responder a unas necesidades que no existían décadas atrás. Según ha valorado Torres, el camino de su empresa no ha sido sencillo, con centenares de dificultades, lo que convierte sus logros casi en" heroicos a nivel tecnológico, humano y financiero". "Hasta la fecha, España solo era capaz de fabricar barcos y partes de aviones, ahora somos capaces de fabricar cohetes espaciales".

Con 22 y 23 años, respectivamente, Raúl Torres y Raúl Verdu, también cofundador de PLD Space, fueron a compartir su proyecto con distintos inversores y organismos públicos antes el escepticismo y sorpresa de aquellos primeros 'business angels' que, pese a la bisoñez de sus promotores, confiaron en la capacidad de aquellos jóvenes para afrontar no solo los restos técnicos de semejante proyecto, sino también los financieros e institucionales.

Verdú ha reconocido el apoyo de los numerosos inversores en instituciones, públicos y privados, que han sumado esfuerzos para hacer realidad un proyecto espacial made in Spain. "Ha sido clave el soporte de instituciones como CDTI, ENISA o el IVF, que han ido cofinanciando los desarrollos de estos últimos 10 años con nuestros inversores privados. Estamos orgullosos de haber financiado el primer programa de carrera espacial privado de nuestro país".

Por su parte, Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, ha explicado en la rueda de prensa de presentación del cohete que, "en la medida en que los satélites se hacen cada vez más pequeños, se requiere garantizar un acceso con unas condiciones de costes distintas y complementarias a las que proporcionan las distintas agencias nacionales". Esa oferta más competitiva en precio, a través de un propulsores con tamaño más reducido que los convencionales, llega ahora al mercado en un "entorno geoestratégico convulso", según explica Sánchez. En este empeño, PLD Space pretende dirigirse a esos nuevos clientes que necesitan ponen su carga en el espacio para poder desarrollar sus respectivas actividades.

El sector aeroespacial está llamado a seguir los pasos de la industria de internet, con volúmenes de negocio superiores al billón de euros

Torres y Verdú coinciden en que, a partir de ahora, España se podrá codear con las primeras potencias mundiales aeroespaciales, en una industria de un trillón de dólares (billón de dólares español) siempre en constante crecimiento y a ritmo anuales de dos dígitos incluso en épocas de crisis. A priori, los principales clientes del propulsor serán los distintos operadores satelitales -Hispasat entre ellos-, así como las distintas agencias espaciales nacionales y los brokers que contratan capacidad para revenderla entre los distintos interesados. "Se está democratizando el acceso al espacio y eso justifica el éxito de una nueva industria", apuntan los fundadores de la compañía.

Fuentes de empresa apuntan que la exposición del cohete suborbital no tripulado MIURA 1 estará abierta al público de manera gratuita, desde este viernes 12 de noviembre hasta el domingo 14 de noviembre, en la explanada del Museo de las Ciencias Naturales de Madrid, en la calle José Gutiérrez Abascal 2.