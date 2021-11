Ignacio Sánchez de Mora (CIES): "Las ingenierías debemos trabajar ya en los fondos Next Generation"

La Federación de Asociaciones de Empresas de Ingeniería y Conocimiento de España (CIES), creada recientemente por las organizaciones empresariales autonómicas del sector de la ingeniería y la consultoría procedentes de Galicia (Ageinco), Castilla y León (Acalinco), País Vasco (GAIA), Aragón (Asincar), Comunidad Valenciana (Avinco), Región de Murcia (Aecic), Extremadura (Asincex), Andalucía (Asica) y las Islas Canarias (Ainco) que representan a 196 empresas, busca dar voz a la pyme ante el Estado y combatir la competencia desleal que a su juicio ejerce la empresa pública Ineco. Su presidente, el andaluz Ignacio Sánchez de Mora, demanda a la Administración celeridad en la implementación de los fondos europeos Next Generation y la participación activa de las ingenierías para que la ejecución de los proyectos sea eficiente.

¿Por qué surge CIES?

CIES es el resultado de una colaboración muy estrecha durante casi ocho años entre una serie de asociaciones que permanentemente primero identificamos unas líneas estratégicas de acción y nos hemos reunido para llevarlas a cabo. Siempre ha sobrevolado nuestras reuniones y ahora se ha visto que era el momento idóneo para constituir la organización. No es algo espontáneo, sino que llega del trabajo duradero que al final desemboca en esto.

¿Cuáles son los objetivos de CIES?

El objetivo fundamental y transversal es desarrollar el sector. Cada vez más los servicios tecnológicos, que son transversales, van de la mano de las ingenierías. Son servicios mucho más integrados. Queremos promover la inversión en esos servicios, especialmente en el contexto de los Fondos Next Generation. España es el país de la Unión Europea que más fondos va a recibir, más de 140.000 millones de euros. Tenemos una gran oportunidad, pero para materializar todos estos proyectos hace falta una ingeniería previa, un diseño y un dimensionamiento. Ya deberíamos estar trabajando con intensidad.

Otro objetivo es el sistema de compra. El actual es excesivamente lento para poder llevar a cabo este reto inversor y la Administración debe explorar otros caminos como la homologación de proveedores, algo que sirva para licitar de una manera mucho más rápida y ágil. Un sistema de compra basado en la calidad con unos precios base de licitación equiparables a las economías avanzadas de la Unión Europea. A nivel interno queremos potenciar las compras conjuntas del sector, todos los servicios de software, pólizas de seguros y de responsabilidad civil, hay muchísimo camino por recorrer para optimizar los costes como una central de compras.

Otro objetivo fundamental es defender al sector privado, que está muy amenazado por la competencia desleal del sector público. Las empresas públicas no paran de crecer, precisamente quizás por esa falta de agilidad de la propia ley. Vamos a continuar con las acciones que ya iniciamos hace años.

CIES se constituye por organizaciones territoriales, ¿está abierta la puerta a otro tipo de asociaciones?

CIES no es una organización exclusivamente territorial. Podrían incorporarse asociaciones de otro tipo de carácter internacional. Hemos intentado configurar unos estatutos flexibles. Lo que nos ocurre es que en las organizaciones territoriales parece que no puedes hablar de temas nacionales. Si eres andaluz vete a Sevilla a hablar con la Junta de Andalucía, pero como andaluz también eres español y te preocupan y te afectan las decisiones de los ministerios. Esto nos va a permitir tener una voz ante la Administración General del Estado. El objetivo no es territorial, es poder constituir un gran paraguas, también defendiendo mucho los intereses de las pymes.

Tecniberia ya representa a la mayoría del sector de ingeniería en España. ¿Por qué surge CIES y no se integra en esta organización?

Nuestra intención no es competir con Tecniberia. La mayoría de las asociaciones que formamos parte de CIES fuimos parte de Tecniberia y no hemos encontrado una forma de colaboración para poder crear una única patronal. Hasta la fecha. No es una decisión que dependa de mí lógicamente, pero no debería descartarse una integración futura. A día de hoy en determinados asuntos, en concreto en el tema de la competencia del sector público, la competencia desleal, no estamos nada de acuerdo en las acciones que llevamos unos y otros. Y otra diferencia es que estamos más cercanos a las pymes. De la cifra de negocio de nuestras empresas, el 90% está en España y el 10% está fuera. Estamos mucho más centrados en el mercado nacional.

¿Cuáles son las medidas adoptadas contra la competencia desleal de las empresas públicas?

Básicamente serían tres. Lo primero que hicimos fue encargar un dictamen jurídico sobre el régimen de encargos para explicar con argumentos suficientemente sólidos esta situación de abuso en la figura del encargo, antes llamada encomienda de gestión, con una tarifa muy por encima de mercado. Ese dictamen lo entregamos en la secretaría de Estado de Tranpsortes y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También trabajamos, a través de una labor de los medios de comunicación, en poner de manifiesto la destrucción del sector privado. Como eso no funcionó, presentamos una denuncia ante la CNMC contra la empresa pública Ineco. Elegimos Ineco porque solo hace ingeniería, pero podríamos señalar también a Tragsa. Tanto la CNMC como el Tribunal de Cuentas vienen advirtiendo de muchas irregularidades. Esa denuncia presentada en enero de 2019 está en su fase final, está pendiente de voto en el consejo. La información que tenemos es que no ha salido todavía porque hay bastante controversia en el seno de la Comisión. Y el año pasado denunciamos ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid a Ineco, pero todavía no hemos recibido la contestación -está admitida a trámite- y hemos presentado un escrito de impulso. En función de cómo nos vaya en estos dos procesos la siguiente idea es ir a la Comisión Europea

¿Cómo le ha ido al sector de la ingeniería en la pandemia?

No le ha ido mal. El sector cayó un 20% en 2020 en cifra de negocio, pero es fundamental mirar la foto completa de la economía. Por otro lado, se ha dado un paso de gigante en la digitalización y se ha conseguido la licitación electrónica.

