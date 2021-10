El servicio SWIFT Go cobra impulso con la adhesión de más de 100 bancos globales

Cien bancos de todo el mundo se han suscrito a SWIFT Go desde que se pusiera en marcha el pasado mes de julio, lo que pone de manifiesto la fuerte demanda del servicio que permite a las pequeñas empresas y a los consumidores realizar pagos internacionales de bajo valor rápidos, predecibles, altamente seguros y a un precio competitivo desde sus cuentas bancarias. Diez bancos ya están utilizando SWIFT Go, con las incorporaciones recientes de Deutsche Bank, JP Morgan Chase y China Minsheng Bank, que representan 41 millones de pagos transfronterizos de bajo valor. Entre las entidades participantes se encuentran PagoFX (de Santander) y BBVA, que es uno de los siete bancos globales que están utilizando SWIFT Go desde su lanzamiento.

SWIFT Go es un elemento clave dentro de la estrategia de la cooperativa para hacer posible los pagos internacionales instantáneos y sin fricciones en su red de más de 11.000 instituciones y 4.000 millones de cuentas en 200 países, un servicio con un potencial transformador al permitir una mayor inclusión financiera, apoyando a las pymes en las economías emergentes y a los particulares que envían remesas a nivel internacional.

El servicio aprovecha los raíles de alta velocidad de SWIFT gpi, que han transformado la velocidad y la previsibilidad de los pagos internacionales de alto valor, para reforzar la capacidad de los bancos a la hora de atender a sus clientes en segmentos de alto crecimiento como son las pequeñas empresas y los consumidores. Los pagos enviados a través de SWIFT Go son rápidos –con la finalización más rápida en segundos–, seguros y predecibles, y con transparencia inicial sobre las comisiones.

"SWIFT Go ha tenido un extraordinario recibimiento por parte de los bancos y sus clientes desde su lanzamiento, porque ha transformado la manera en la que las pymes y los consumidores realizan pagos internacionales a través del sistema bancario", explica Stephen Gilderdale, director de Productos de SWIFT. "Cuando se integra en los canales de clientes de los bancos, SWIFT Go proporciona la mejor experiencia de usuario posible, rápida, predecible y a un precio competitivo. Existe una clara demanda de los beneficios que brinda, y esperamos trabajar con nuestra comunidad para extender aún más SWIFT Go a medida que continuamos avanzando con nuestra estrategia".

"Según nuestros análisis, el coste de las remesas a Estados Unidos utilizando el canal SWIFT Go es más de un 30 por ciento inferior al de los canales tradicionales", destaca Dr. Xu Jie, director general adjunto del Departamento de Transacciones Bancarias de China Minsheng Bank, y vicepresidente del Comité Bancario de la Cámara de Comercio Internacional de China. "Minsheng Bank está preparado para lanzar SWIFT Go en todos los canales, lo que proporcionará un gran apoyo bancario a nuestras pymes y clientes minoristas. Animamos a más bancos homólogos a unirse a SWIFT Go para extender y seguir construyendo esta red para los futuros pagos internacionales".

"En Deutsche Bank somos muy conscientes de que las pymes y los consumidores valoran la transparencia, la rapidez y la seguridad a la hora de realizar pagos internacionales", apunta Marc Recker, director global de Producto, Gestión de Efectivo Institucional de Deutsche Bank. "Teniendo esto en cuenta, estamos muy satisfechos de poner en marcha SWIFT Go y ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado que mejorará radicalmente la forma en que realizan transacciones internacionales de bajo valor".

"Estamos encantados de formar parte de SWIFT Go, que apoya nuestra estrategia de ofrecer experiencias de pagos mejores y diferenciadas", añade Shirish Wadivkar, director global de Pagos de Standard Chartered. "Nuestros clientes pymes y minoristas valorarán un servicio que tiene como objetivo ofrecer pagos internacionales de bajo valor, rápidos, predecibles y sin fricciones".

Para el director general y jefe de Servicios de Pago Globales de Wells Fargo, George Doolittle, "SWIFT Go aprovecha la fuerza de SWIFT gpi con un nivel de servicio multilateral más estricto y Central Reporting Engine (CRE), mejorando enormemente la experiencia del cliente de extremo a extremo, reduciendo la fricción y permitiendo a los bancos atender de manera más eficaz las necesidades de pagos transfronterizos de menor valor de sus clientes minoristas y pymes".