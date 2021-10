El sector del textil reclama más apoyo institucional para superar "el mayor reto en 20 años"

El sector del textil se está enfrentando al mayor reto de los últimos 20 años. La digitalización acelerada por la pandemia del Covid-19 sumada a una demanda de productos sostenibles cada vez mayor son las metas a conseguir en los próximos años. Sin embargo, el camino para lograr estos objetivos no es fácil, sobre todo, teniendo en cuenta el aumento de los costes que se está experimentando en los últimos meses.

Como hacer frente a este futuro centró el tema de conversación de la última mesa de debate, que contó con la participación de Eduardo Zamácola, presidente de Acotex; Dora Casal, CEO de Roberto Verino; Jaume Miquel, presidente de Tendam; Manuel Martos, CEO de Nextil y Bruno Rodríguez, socio de Deloitte, experto en Retail y Moda.

Para poder llevar a cabo estos retos es necesario ayuda institucional, un punto que desde el sector denuncian que no se está produciendo. "La visión del sector no es muy positiva. Empezábamos a recuperarnos de la anterior crisis económica y nos encontramos con una pandemia que ha cerrado las tiendas y ha limitado las compras y las reuniones, la tormenta perfecta. Soy muy critico, el Gobierno nos ha abandonado, no ha habido medidas que nos hayan apoyado sino lo contrario", denunció el presidente de la patronal Acotex.

Las ayudas económica son vitales para el sector, sobre todo, si se tiene en cuenta que en 2020 la facturación cayó un 40% y en lo que va de 2021 se está recortando un 19% con respecto a los datos del mismo periodo del año anterior, en plena pandemia. "A todo esto hay que sumarle el incremento de los costes, la subida de los salarios, los costes de la electricidad y de las materias primas...", detalló Zamácola.

Sobre el aumento de costes también se pronunció la CEO de Roberto Verino. "Nosotros tenemos ciertas ventajas al ser pequeños puesto que no dependemos tanto del Sudeste asiático. Aunque si es verdad que hay un incremento de costes de entre el 10 y el 15%. Pero no podemos traducir esto en un incremento de los precios".

En este sentido, los fondos Next Generation que va a proporcionar la Unión Europea en los próximos meses son vitales, sin embargo, los expertos no tienen puestas muchas expectativas en que finalmente lleguen a las empresas. "Tengo dudas de que los fondos finalmente nos lleguen. No hay plan del Gobierno para el retail y el textil. Y es una duda que tenemos todos, para las PYMES los fondos son inaccesibles. Ni el mismo regulador sabe como va a fluir el dinero", denunció el CEO de Nextil.

Digitalización

Si Zamácola se mostró poco optimista, en el lado opuesto se posicionó el presidente del Grupo Tendam. "Soy optimista por naturaleza, el mercado esta contrariado pero creo que van a surgir oportunidades de crecimiento individuales. El consumidor nos ha mandado unas señales muy claras en cuando sostenibilidad y ha dejado claro que todavía le apetece la tienda física, pero quiere una tienda física diferente", aseguró Miquel.

Y, ¿cómo debe ser esta nueva tienda física? Todos coincidieron en que la digitalización es fundamental. "La tienda debe estar cerca del cliente y debe ser motivo de visita por parte del cliente, una oportunidad de contacto. Pero para esto es fundamental que esté 100% digitalizada", expresó Miquel.

"De repente el medio a convivir con el online ha desparecido. El sector en muchos casos ha terminado de digitalizarse o ha dado pasos agigantados. El proceso ha corrido más de lo que esperábamos pero todavía no ha acabado", aseguró la directiva de Roberto Verino. En su caso, tienen como objetivo que las ventas online alcancen el 17% en 2023.

El problema de esta digitalización es que no todas las compañías del sector avanzan a la misma velocidad. "Los grandes campeones lo han hecho muy muy pero el 95% son PYMES y están más pendientes de su supervivencia que en cumplir objetivos a dos años vista", aseguró Rodríguez, socio de Deloitte.