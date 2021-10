Frente europeo contra el plan español de reforma del mercado eléctrico

Los principales agentes del sector eléctrico se han unido para rechazar una intervención del mercado eléctrico. La Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (Acer) ha promovido una declaración que supone un importante toque de atención a los países para que no actúen de forma unilateral, ya que de lo contrario podrían poner en riesgo el mercado eléctrico europeo.

Según el documento, al que ha tenido acceso elEconomista, Efet (European Federation of Energy Traders), Europex (Association of European Energy Exchanges), Eurelectric, SolarPower Europe, Wind Europe, Ifiec (International Federation of Industrial Energy Consumers) y All Nemo Comitte (Nomianted Electricity Market Operators) reclaman a los Estados miembros que las medidas que adopten para hacer frente al fuerte incremento de los precios no socaven los 25 años de esfuerzos conjuntos para alcanzar un mercado europeo integrado.

En opinión de este comité, en el que están representados los operadores de la red de transporte, operadores de mercado, industria energética, renovables, consumidores industriales, se reclama la publicación de las llamadas toolbox de la Comisión Europea (ver página 15).

Este paquete de medidas que ultima el Ejecutivo comunitario debe servir de guía común para que los países puedan hacer frente al actual panorama de precios.

Como señala la declaración, a la luz del incremento significativo del coste del gas natural y de la electricidad, el mercado integrado a nivel europeo asegura el uso más eficiente de los recursos energéticos y de las capacidades de interconexión en la UE.

Adicionalmente, se señala que la continua integración de los mercados eléctricos a través del acoplamiento de los mismos está permitiendo una mejor absorción del shock de precios a escala europea y reivindican que la competencia es el mejor "asignador" de recursos, sin necesidad de intervenciones de los Estados miembros que distorsionan los mercados y dañan la confianza de las inversiones que la Unión Europea necesita para hacer realidad la descarbonización de su economía.

Los participantes de este comité llamado MESC piden a los Estados miembros que garanticen que las medidas adoptadas como reacción a la evolución de los precios no pongan en peligro el mercado interior de la energía de la UE ni los objetivos de transición energética.

Al mismo tiempo, los firmantes reclaman a la Comisión Europea que los Estados miembros gestionen la situación de forma que contribuyan a la recuperación económica y social de la Unión Europea y a luchar contra la pobreza energética.

Los Comités Europeos de Partes Interesadas (MESC) se han creado para informar y consultar sobre la aplicación de los códigos de red y las directrices europeas.

En estos momentos hay tres comités diferentes. El MESC está presidido por el regulador europeo Acer, coorganizado por ENTSO-E y la Comisión Europea es un observador. Los participantes en el MESC son las principales partes interesadas en la aplicación de las normativas eléctricas.