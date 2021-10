Los mayores de 70 años vacunados con Janssen recibirán el recuerdo de Pfizer o Moderna

Las vacunas de recuerdo para la población mayor de 70 años serán todas de ARN, dando igual la que recibieran en primera instancia. La franja de personas entre 70 y 79 años fue la elegida en primera instancia para vacunarse con Janssen cuando esta vacuna comenzó a llegar a España (posteriormente se reduciría la edad hasta los 50 o más), pero haber recibido este antígeno no impide la recomendación general del departamento de Carolina Darias.

"Las vacunas administradas como dosis adicional o dosis de recuerdo serán vacunas de ARNm (Comirnaty de Pfizer/BioNTech, y Spikevax de Moderna), preferiblemente el mismo tipo de vacuna que la administrada con anterioridad", comienza explicando el Ministerio. "En los casos en los que no se les haya administrado una vacuna de ARNm también se les administrará Comirnaty o Spikevax como dosis adicional o de recuerdo, ya que son las únicas vacunas que recogen en su ficha técnica la posibilidad de administración de dosis adicionales", dicen.

No será la primera vez que en España se realice una pauta heterogénea con las vacunas. Hace unos meses, Sanidad impulsó un estudio para poder dar segundas dosis de Pfizer a las personas más jóvenes que recibieron la primera de AstraZeneca. El ensayo concluyó que era seguro mezclar y que, además, se potenciaban los niveles de anticuerpos. Sin embargo, algunas comunidades autónomas y muchos ciudadanos decidieron hacer caso omiso de la recomendación y solicitaron una segunda dosis de la multinacional británica.

Sin embargo, no ha habido estudios realizados sobre la 'mezcla' de dosis de Janssen con Moderna o Pfizer. Este medio también ha intentado conocer la postura de Sanidad sobre si el propio estudio realizado con AstraZeneca es aplicable ahora con Janssen, pero no ha recibido respuesta. Podría pensarse que sí ya que la tecnología de la filial de Johnson & Johnson es similar a la de la farmacéutica británica (ambas son adenovirus), pero no ha habido una confirmación oficial.

La decisión de dar una dosis adicional a las personas mayores de 70 años se tomó el martes, apenas 24 horas después de que la Agencia Europea del Medicamento abriera la puerta a revacunar a toda la población mayor de 18 años. Sanidad argumentó que se comenzará con esta década para ser coherente con la propia estrategia de vacunación de principios de años, que decidió priorizar las vacunas por edad. Además, es que la recomendación europea es dejar transcurrir, al menos, seis meses, por lo que ahora en España solo los más mayores responden a este principio.