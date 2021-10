Mejorar la calidad del aire: una prioridad en las oficinas y negocios

Una de las principales preocupaciones en el ámbito laboral hoy en día es la de establecer planes de prevención en los centros de trabajo con el fin de lograr un entorno laboral lo más seguro y saludable posible. Entre los aspectos a tener en cuenta se encuentra la IAQ (Indoor Air Quality), la calidad del aire interior en las oficinas. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aire interior está hasta ocho veces más contaminado que fuera.

Con el objetivo de ponerle solución a estos problemas, Mitsubishi Electric ha dado un paso de gigante para mejorar la Calidad de Aire Interior con la tecnología del filtrado exclusiva de la firma, Plasma Quad. La única tecnología de filtrado que ha sido avalada en nuestro país por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ya que reduce hasta el 97% la exposición a partículas alergénicas, virus y bacterias e inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2*, en 6 horas, según los tests realizados por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing Center.

Así, las pruebas realizadas** han demostrado que:

- Neutraliza el 99% de bacterias, virus y moho en el ambiente.

- Elimina el 98% de elementos alérgenos como el polen.

- Captura el 99,7% de ácaros y polvo y el 99% de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5).

- Elimina malos olores, como el tabaco.

Y es que no cuidar la calidad del aire interior en oficinas, centros de trabajo y/o edificios públicos puede ocasionar problemas de salud muy variados, que abarcan desde una simple fatiga o molestia a síntomas de alergias o infecciones afectando así al empleado y provocando una menor productividad y rendimiento laboral.

En cuanto al funcionamiento del sistema de filtrado Plasma Quad, recoge las moléculas infecciosas y contaminantes presentes en el ambiente y, mediante un proceso de descarga eléctrica en su interior, las neutraliza. Este método de filtrado permite capturar partículas hasta 30 veces más pequeñas que el ancho de un cabello humano.

Como novedad, mencionar otro innovador dispositivo de la firma japonesa, que resulta una solución ideal para mejorar la IAQ en oficinas, salas de reuniones El purificador activo Plasma Quad Protect, que permite disfrutar de las todas ventajas purificadoras de la tecnología de filtrado Plasma Quad en cualquier espacio, independientemente de que haya o no aire acondicionado previamente instalado. Este innovador compacto y discreto dispositivo se puede instalar en el techo y no requiere más que de una toma de alimentación para mantenerlo funcionando las 24 horas del día.

Además, Mitsubishi Electric como referente en calidad del aire interior cuenta con Plasma Quad Connect, el accesorio con tecnología de filtrado Plasma Quad que hace que pueda ser utilizado en todos los equipos de aire acondicionado de Mitsubishi Electric de gama doméstico, conductos y cassetes, tanto nuevos (de nueva instalación) como para aquellos modelos de la firma con una antigüedad inferior a 10 años.

Purificadores de aire, el complemento perfecto

Por otro lado, para conseguir que el aire de tu hogar u oficina sea más limpio, es básico contar con una correcta ventilación, sistemas de filtrado de aire, así como un buen purificador de aire.

En este sentido, y con el objetivo de mejorar la calidad del aire en grandes espacios, destaca el purificador de aire de Mitsubishi Electric MA-E100R, cuya tasa de producción o renovación de aire limpio, CADR (612 m³/h), es la más alta de su categoría actualmente en el mercado. Es el más eficaz e idóneo a la hora de renovar el aire de grandes estancias y aquellos espacios con mayor tránsito de personas, como son los centros de trabajo.

Los purificadores de aire de Mitsubishi Electric, con filtro HEPA y 4 etapas adicionales de filtrado y cuya eficacia ha sido avalada por Allergy UK Foundation, permiten realizar el máximo de renovaciones de aire por hora (primordial en espacios donde hay mayor rotación de personas) garantizando un ambiente libre de impurezas con un aire limpio y saludable en espacios de hasta 100 m². Además, incluye una función de giro automático y control de lamas para renovar el aire de todos los rincones.

El sistema de filtros de este purificador se compone de:

-Pre filtro: su misión es capturar las partículas más grandes, como el polvo, polen, o pelo, tanto humano como animal.

-El segundo filtro es el HEPA, de doble cara. Éste puede capturar más de un 99% de partículas PM2.5 de tamaños superiores a una micra.

-El tercer filtro de carbón activo neutraliza los malos olores.

-Y un cuarto filtro de nanoplatino cuya función es limpiar el aire de compuestos nocivos.

No hay que olvidar el purificador de aire MA-E85R de Mitsubishi Electric, más compacto que el anterior, con una purificación ultra rápida gracias a su elevado CADR de 508 m3/h. Además, incorpora sensores de alta precisión como "Smart Search", que detecta las áreas con mayor suciedad para dirigir el flujo de aire en esa dirección y limpiarlo de forma más eficaz eliminando virus, bacterias y otros contaminantes en tiempo récord; así como la función auto-limpieza, que se activa manual o automáticamente tras un determinado periodo de funcionamiento para eliminar el polvo del prefiltro.

Ambos modelos de purificadores de aire están disponibles, además, a través de la tienda online de Mitsubishi Electric con 100 euros de descuento (con el cupón VUELTAALCOLE hasta el 31 de octubre).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) En 6 horas según los tests realizados por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing Center (Japan Textile Products Quality and Technology Center) https://www.qtec.or.jp/

Los resultados de los tests de eficacia contra el SARS-CoV-2 del producto Plasma Quad Connect han sido obtenidos por el referido laboratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo, no existen aún en la actualidad especificaciones técnicas normalizadas en Europa (normas UNE) de este tipo de aparatos frente el SARS-CoV-2, por lo que la eficacia probada del producto Plasma Quad Connect no ha sido aún homologada por las Autoridades europeas y/o españolas.

La utilización del dispositivo Plasma Quad Connect no sustituye ni la utilidad ni, en su caso, la obligatoriedad, de la adopción de las medidas legalmente establecidas por las Autoridades Sanitarias del Estado en la lucha contra el SARS-CoV-2 (distanciamiento social, limitación de aforos, uso de mascarillas, etc.).

(**) NOTA: Resultados referenciados en los test: Virus: Virus Reserch Center, Clinical Research Division, Sendai Medical Center, National Hospital Organization. Test Report No. 28-002. | Bacterias: Kitasato Research Center for Environmental Science, Japan. KRCES – bio. Test Report No. 20126_0118. | Alérgenos: Institute of Tokyo Environmental Allergy, ITEA Inc. Test Report No. T1606028 | Moho: Japan Food Research Laboratories Test Report No. 16069353001-0201. |SARS-CoV2: Japan Textile Products Quality and Tecnhology Center, Microbial Testing Laboratory Kobe Testing Center. Test Report No. 20KB070569(1/9)