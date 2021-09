La colaboración público-privada, clave en la sostenibilidad de las ciudades

La colaboración público-privada se antoja como uno de los pilares claves para desarrollar la sostenibilidad de las ciudades.

Esa fue una de las premisas fundamentales de la jornada empresarial La sostenibilidad en las ciudades, celebrada ayer por elEconomista en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas de Madrid y que contó con el patrocinio de Mogy, Ferrovial y Signify.

En una mesa de debate en la que se dieron cita representantes de la administración pública y del sector privado, el director de Administraciones Públicas de Signify, Joaquín Larrosa, explicó que "la oportunidad más importante es aplicar todas las posibilidades tecnológicas a nuestro alcance para empezar a transformar las ciudades en ciudades sostenibles. Hay que actuar en muchas vertientes, pero podemos empezar con el alumbrado. Es uno de los mayores gastos energéticos de los ayuntamientos. Los siguientes pasos vienen de la digitalización, con la posibilidad de innovar el uso de la energía de la iluminación para otros usos". En su opinión, hay que "coger esa oportunidad con todas las ayudas y los fondos europeos que están llegando y que van a acelerar esa transformación y pensar en la colaboración público-privada. Hay que pensar que no solo es un deber de las administraciones tomar ese liderazgo, sino que también las empresas podemos ayudarles y acelerar esta necesidad, que realmente es un mandato de los ciudadanos".

"La transformación de las ciudades va de la mano de la tecnología"

Por su parte, el presidente de la Iniciativa Slowlight, Enrique Alcázar, apuntó que "es el momento de fundamentar alianzas estratégicas, tanto públicas como privadas. Escuchar a la ciudadanía porque las ciudades son entornos. Somos protagonistas de lo que ocurre dentro de las ciudades. La ciudadanía es capaz de aportar valor y de dialogar con los ayuntamientos para un mejor futuro común".

Preguntados por cómo se alinean los objetivos de las compañías y de las instituciones para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2030, el director de Eficiencia Energética de Ferrovial Construcción, David Pocero, comentó que "es importante que todos valoremos los tiempos de cambio. No solo como una amenaza, sino como una oportunidad. Veamos qué oportunidades se nos presentan para acelerar el proceso de transformación para tener esa visión global de los problemas a los que nos enfrentamos, de las infraestructuras que gestionamos, de cuáles son los escenarios que podemos plantear y de que tengamos un foco importante en la innovación".

En la misma línea se posicionó Larrosa, para quien las empresas son una "pieza importante que puede ayudar a lograr esos objetivos de sostenibilidad". Tal y como reconoció, "primero tenemos que actuar en lo local y vamos en esa hoja de ruta con otros procesos. Viendo esa visión a largo plazo, vemos las oportunidades que tiene el sector de la iluminación. Estimamos que la revolución que exige esta revolución energética con la creación de tres millones de puestos de trabajo en Europa, solamente en eficiencia energética relacionada con la iluminación. Por lo tanto, es un motor económico nada desdeñable. Ahí, nuestra aportación es clara: sumar fuerzas e involucrar al ciudadano. No solo a corto plazo, sino también en el largo. El uso de la tecnología ha democratizado la escucha al ciudadano".

En cuanto a las herramientas financieras disponibles para acometer estos cambios, el tercer teniente de alcalde de Las Rozas de Madrid, José Cabrera, señaló que las ayudas de los fondos europeos son una "aportación histórica, pero hay que entender que el modelo en sí es muy sostenible y muy necesario". En su opinión, "hay que creer en por qué tenemos que hacer este tipo de inversiones".

No obstante, Pocero quiso destacar que "es importante hablar de que el sector privado va a aportar capital en este tipo de proyectos. Los mercados energéticos viven momentos muy complicados y hay mucha incertidumbre en cuanto a qué futuro vamos a tener. Cualquier inversión en eficiencia energética reduce la exposición a esta incertidumbre". De esta manera, el directivo de Ferrovial dejó claro que "más allá de esta posibilidad de poner inversión privada, uno de los focos tiene que estar en la innovación (tecnológica, de procesos, a corto y a largo plazo), pero para ello tienes que tener un entorno que lo permita, en el que haya apertura y se permita el fallo".

En relación a las soluciones sostenibles y escalables en el tiempo, Cabrera añadió que "las empresas han desarrollado tecnologías que tenemos que hacer que se comuniquen entre sí. Poco a poco conseguimos que las empresas comiencen a usar plataformas únicas donde todas ellas se integren de manera unificada. De esa manera, seremos más eficientes a la hora de la reacción".

Por su parte, Joaquín Larrosa hizo hincapié en que "esas nuevas infraestructuras se tienen que hacer con las tecnologías más modernas. Todo lo que es nuevo lleva una curva de aprendizaje. Todo esto hay que darle un sentido económico y el papel de las empresas es fundamental. Ya nadie quiere invertir en un fondo privado que no tenga una componente de sostenibilidad".

Tecnologías con retorno

Otro de los puntos a tratar por los ponentes en la jornada fue el tipo de tecnologías que ofrecen el mejor retorno respecto a sostenibilidad. En este punto, Enrique Alcázar reconoció que se trata de una "respuesta complicada que nos hace pensar en la propia esencia de los servicios públicos porque muchos de ellos tienen una definición que data de los años 80". En el caso del servicio público de la iluminación, Alcázar afirmó que tiene que "rediseñarse hacia la flexibilidad y para eso es necesario disponer de una capacidad económica robusta".

Por su parte, José Cabrera se decantó por la sensórica. En su opinión, "todavía estamos un poco latentes en cómo se tiene que utilizar esa tecnología. Además, creo que los ayuntamientos ya no son gobernantes y gobernados, por lo que siempre hay que llamar a la participación de la ciudadanía, ya que somos parte de la responsabilidad compartida de nuestro entorno".

De otra parte, Joaquín Larrosa recalcó la actuación en los edificios como uno de los elementos de mayor consumo. "El uso de las infraestructuras de los edificios para dar mejor luz, que mejore el confort, las tareas, pero también una luz inteligente que permita gestionar esos datos. Y es que el ciudadano necesita interactuar con los servicios públicos. El móvil es la tecnología que nos está permitiendo más capacidad de innovación en todos los sistemas. Y tenemos sistemas dentro de los edificios donde podemos comunicar a través de la luz. Todas estas innovaciones van a traernos muchas oportunidades, pero los edificios son el territorio más virgen que hay en las infraestructuras públicas", detalló.

Por otro lado, en cuanto a la participación del ámbito privado en el diseño de la estrategia de los activos municipales, David Pocero explicó que "las empresas tenemos que hacer una reflexión y pensar que siempre hemos querido defender nuestras ventajas competitivas". En su opinión, "con el entorno que tenemos cambiante debemos hacer esta reflexión y asumir que tenemos que estar en territorios de colaboración, tanto con otros agentes como con los gestores públicos y tener unas conversaciones mucho más francas en cuanto a cómo vemos la evolución de la tecnología, amenazas, oportunidades y cuáles son los caminos que van a hacer avanzar mejor a las ciudades y a las infraestructuras que lo componen. Históricamente, siempre ha habido unas fases muy claras de un proyecto. Tiene mucho más sentido entender la gestión del activo y tener claro que las decisiones que se tomen al principio van a tener una repercusión después. La generación del dato por sí sola no vale, tiene que haber una interoperabilidad". Para ello, "tiene mucho más sentido entender la gestión del activo y tener claro que las decisiones que se tomen al principio van a tener una repercusión después. La generación del dato por sí sola no vale, tiene que haber una interoperabilidad. La tecnología cada vez cambia más rápido y cuando hacemos cualquier tipo de inversión debemos tener muy claro la obsolescencia.

Por último, en cuanto a la implicación de la ciudadanía es este cambio, Enrique Alcázar insistió en que "hay una tendencia en las ciudades a generar procesos participativos en los que los gobiernos municipales destinan fondos y los ciudadanos opinan con sus votos. Entiendo que la ciudadanía tiene voz y hay que escucharla. La transformación de las ciudades se ha de realizar transformando también a la ciudadanía. Los entes públicos tienen que tratar de fomentar una pedagogía ciudadana".

En la misma línea se mostró el tercer teniente de alcalde de Las Rozas, quien también recordó que "la tecnología nos está ofreciendo una manera de analizar nuestra necesidad sin que realmente nosotros lo sepamos a través de una serie de algoritmos. Eso es lo que casi estamos intentando conseguir en el análisis de los datos".

Jornada en el entorno de la feria Mogy

La jornada tuvo como patrocinadores a Ferrovial, Signify y Mogy, la primera feria de la Movilidad, el Hogar y la Ciudad sostenible que se celebra en España. Una cita que precisamente se inauguró el viernes en el recinto ferial de Las Rozas de Madrid, y que durante todo el fin de semana promueve, a través de sus 52 expositores, el cambio a un mundo más sostenible. La entrada gratuita, que se puede descargar en www.mogy.es, da acceso a las cuatro áreas de la feria: Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y Smart City. Una cita indispensable para un objetivo ineludible.

De la misma forma que en la pasada edición de los Premios Ecomotor, el pasado mes de junio, José de la Uz, alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, se encargó como anfitrión de la Jornada La sostenibilidad de las ciudades, de presentar y cortar la cinta inaugural del evento organizado por elEconomista.

En su introducción a la Jornada, el alcalde del municipio madrileño quiso dejar claro el compromiso de su localidad con las políticas sostenibles en todos los ámbitos. "Las Rozas es un municipio cercano a la capital, muy verde, un lugar que no solo es business friendly sino también sustainable friendly. En los últimos años, el eje de la sostenibilidad vinculada a la inteligencia de las ciudades tiene un impulso mucho mayor. Sin duda ya trascendemos la smart city a la sostenible. Incluso me atrevería a decir que no solo la ciudad, sino alinear entornos geográficos como podría ser el oeste de Madrid".

Además, José de la Uz destacó la idoneidad de su municipio para todo tipo de actividades empresariales. "Las Rozas es un sitio estratégico para poder apostar no solo por la inversión, por las casi 15.000 empresas, el entorno y el talento que tenemos, sino porque es el campo de pruebas para poder testar, para poder realizar. Aquí tenemos de hecho esta Jornada. Así como estamos poniendo en marcha proyectos piloto. Porque si hay algo que va de la mano de la transformación de las ciudades es sin duda la tecnología".

"La movilidad es un elemento integrador del territorio"

La clausura de la jornada estuvo a cargo de José Luis Fernández-Quejo del Pozo, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid.

"El progreso social y la libertad de movimiento da lugar a los núcleos urbanos. Y se está dando un paulatino aumento de los problemas asociados al incremento de la movilidad. Estas dificultades han afectado a los ciudadanos, que gozan de mayor libertad para moverse en relación con el empleo, la formación, los servicios y la vivienda. El uso compartido de los vehículos y la mayor concienciación social respecto al medio ambiente han pasado de ser algo residual a convertirse en algo recurrente. Porque sigue habiendo muchos problemas que obligan a adoptar algunas medidas en relación al fomento de la descarbonización y la reducción del uso de los combustibles fósiles".

"Hay que conseguir un modelo de ciudad que sea cómoda, segura y que el ciudadano pueda ser libre para elegir los nuevos modos de transporte sin que ello suponga una renuncia al vehículo privado. La Comunidad Autónoma de Madrid ha regulando la movilidad como un elemento integrador del territorio. Todo este desarrollo e innovación que estamos implementando nos permiten contar con un transporte cada vez más inteligente, eficiente y que genera más empleo", concluyó.