Madrid, en el top 10 de ciudades europeas más atractivas para las startups

Con más de 300 startups y 100 espacios coworking, Madrid sube cinco puesto con respecto al año pasado y se posiciona como la sexta ciudad de Europa más atractiva para las startups tecnológicas y los emprendedores nacionales y extranjeros, según el estudio realizado por fDi Intelligence, publicación del Financial Times, y Tech Cities of the Future.

De las ciudades europeas analizadas, la capital de España también destaca por tener el segundo mayor número de empresas del sector de las comunicaciones, tal y como sugieren los datos publicados por la compañía Dun & Bradstreet. Asimismo, ostenta el cuarto puesto en el ranking de estrategia, gracias a sus incentivos para atraer a nuevos inversores y emprendedores nacionales y extranjeros; y la séptima posición en el top de rendimiento, por su éxito a la hora de potenciar la llegada de capital extranjero a la región.

El Gobierno regional ha celebrado el reconocimiento de Madrid como uno de los principales polos emprendedores de Europa y ha recordado que, además, la autonomía "lidera la atracción de inversión extranjera a nivel nacional, con el 75% del total recibido en España en 2020", según recoge Europa Press.

Londres sigue siendo la ciudad más atractiva de Europa para las startups y los emprendedores, seguida de París y Dublín, que también repiten posiciones. Por otro lado, Berlín destaca como la capital que más avanza en el ranking, ahora ostenta el cuarto puesto, y Estocolmo, que se cuela en el top 10 al ocupar la novena posición.