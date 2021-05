Friends: la gallina de los huevos de oro sigue generando cientos de millones en ingresos cada año

Este jueves ha visto la luz el esperado capítulo reencuentro de los actores de Friends, la sitcom que marcó una década en la historia de la televisión. Más de 20 millones de estadounidenses (incluso más de 50 en ocasiones puntuales) se sentaban cada semana frente al televisor para seguir las andanzas de este grupo de amigos neoyorquinos. Pero aunque hace casi 27 años de su estreno, el poderío económico de la serie no ha disminuido ni un ápice.

La evidencia más reciente de su alto valor es el precio que pagó HBO para arrebatarle los derechos a Netflix en 2019. La cadena creada en 1972 desembolsó 425 millones de dólares para hacerse con los derechos de emisión de la serie en su plataforma de streaming HBO Max. Netflix consiguió los derechos en exclusiva en 2015, pagando a WarnerMedia 30 millones de dólares al año, un precio que ascendió a entre 80 y 100 millones en 2019, cuando además perdió la exclusividad de emisión.

Pero eso son solo los datos para su difusión en Estados Unidos. A ello hay que sumarle el pago en el resto de países. En España se puede ver -además de en HBO- en Comedy Central y en Neox, que compró los derechos en 2017 por una cuantía que no se desveló.

Las cifras son escandalosas si se compara con lo que cuesta realizar otros programas de éxito. Por ejemplo, la serie The Crown, de Netflix, tiene un coste de producción de unos 130 millones por temporada, no mucho más que lo que ha venido pagando el servicio de streaming por una serie que terminó hace 17 años. Y, pese a ello, Friends seguía siendo su serie más vista solo por detrás de otra sitcom concluida, The Office.

Esto se pone de manifiesto acudiendo a la cantidad de horas que la humanidad sigue dedicando a ver Friends. Según cálculos de Nielsen, la serie se vio un 30% más en 2020 que en 2019, muy posiblemente impulsada por las restricciones a la movilidad de la pandemia de coronavirus. En total, los espectadores consumieron casi 97.000 millones de minutos de la serie el pasado año, lo que equivale a ver la serie sin interrupción durante 184.550 años.

Se espera que los datos del nuevo reencuentro sean igualmente impactantes. Friends: The Reunion, cuyo rodaje y emisión se ha retrasado un año por la pandemia, cuenta con dos horas de duración y los actores han cobrado entre 2,5 y 3 millones de dólares por aparecer.

Así, la nostalgia se ha demostrado como una efectiva manera de ganar dinero. Los remakes o reboots de películas y series siguen haciendo toneladas de dinero. Desde Avatar en 2010, la película más vista de cada año han sido o secuelas (Jurassic World, Bad Boys), o del Universo Marvel (Vengadores, Black Panther) o spin-offs (Buscando a Dory).

A las mareantes cifras de difusión de Friends hay que sumarle otros conceptos por los que Warner ingresa dinero, como el merchandising. Juguetes de Lego, figuras de colección, bolsos, llaveros, calcetines, pegatinas, cojines, cubiertos o su propio Trivial son solo algunos de los productos relacionados con la marca. La visita guiada por los estudios Warner Bros incluye la visita a escenarios de la serie, mientras hay recreaciones de los escenarios para los más fanáticos en otras ciudades estadounidenses, e incluso se han hecho giras llevando el Central Perk o el apartamento de Mónica por todo el mundo.