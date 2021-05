Garicano tacha de "ilegal" el rescate a Plus Ultra y denuncia un préstamo simulado con una sociedad panameña

El rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra sigue envuelto en polémica. El jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, ha presentado sus alegaciones ante la Comisión Europea por la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea por parte del Ejecutivo. En concreto, Garicano habla de "irregularidades" en este rescate y señala cuatro puntos clave: no es una empresa estratégica, la ayuda es más del triple de lo permitido, es prácticamente imposible que se devuelva el dinero y se le ha considerado una empresa en crisis por un préstamo participativo simulado de una sociedad de Panamá vinculada con directivos de una trama de corrupción en Venezuela.

Respecto al primer punto, el líder de Cs en Bruselas denunció que el Tribunal General de Europa dictamina que sólo se debe apoyar a empresas que desempeñan un papel esencial en la economía de un país. "Sin embargo, en España sólo tiene un 0,1% de cuota de mercado, es la más pequeña de todas las aerolíneas que operan ahí. Hasta el propio Gobierno reconoce que en caso de cese de la actividad, podría cubrir cualquier otra aerolínea sus rutas", apuntó Garicano.

En cuanto a la devolución de la ayuda, el político de Cs señaló que "Plus Ultra no tiene capacidad para devolver la ayuda, no es viable". Así, ha denunciado que "se han tachado casi todos los contenidos del plan de viabilidad" justificándose en no revelar sus planes a la competencia, pero la aerolínea considera que "van a recuperar los niveles de actividad en el 2022, cuando todas las estimaciones de crecimiento del tráfico se sitúan en 2024. Los préstamos de la SEPI vencen en el 2024-2026, pero en el periodo de 2020 a 2022 van a perder 34,6 millones".

'Maniobra contable' y Panamá

Otro de los puntos más polémicos que Garicano ha puesto sobre la mesa es que, "a través de una maniobra contable, ha conseguido evitar ser una 'empresa en crisis' antes de la pandemia". Cabe recordar que la SEPI no puede conceder ayudas a aquellas empresas que estuvieran en problemas antes del coronavirus, sino únicamente a aquellas cuyo negocio se haya desplomado por la pandemia. La UE considera 'empresa en crisis' cuando ha desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas.

Sin embargo, según denuncia el jefe de Cs en Bruselas, las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019 ascendían a 13,43 millones de euros y el capital social suscrito a 19,27 millones. "Por lo tanto, las pérdidas acumuladas dejarían un patrimonio neto de 5,8 millones. Sin embargo, se ha considerado un préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp por valor de 6,3 millones como capital y sumarse al patrimonio neto, superando así el umbral de 'empresa en crisis'.

En este sentido, el eurodiputado ha explicado que los préstamos participativos no deben computar como patrimonio neto de la empresa, pero ha hecho hincapié en que de esos 6,3 millones, 4 están bloqueados en Panamá "porque se tenían que quedar como garantía del préstamo y en el plan de viabilidad dice que no se puede gastar". "Es un préstamo simulado, una maniobra contable que no tiene ni pies ni cabeza", ha argumentado. En cualquier caso, Garicano ha recordado que "las recapitalizaciones se limitarán al diferencial con la estructura de capital a 31 de diciembre a la del momento a solicitar la ayuda, por lo que lo máximo que se les podría dar son 16,3 millones, de ninguna forma 53, que es casi 6,7 veces el nivel de la deuda financiera de Plus Ultra".

Por otro lado, el eurodiputado ha denunciado también una supuesta trama venezolana vinculada al Gobierno de Nicolás Maduro y al caso de corrupción de las cajas Clap. En esta línea, ha señalado que el 57% de Plus Ultra está participado por la sociedad Snip Aviation, cuyo presidente, Rodolfo Reyes, está vinculado con diferentes empresas relacionadas con este supuesto caso de corrupción y con Camilo Ibrahim, un empresario "ligado al régimen venezolano, que ha reconocido reuniones con Delcy Rodríguez y es tío del tesorero de Panacorp, la sociedad que ha concedido el préstamo participativo a Plus Ultra". "Vemos indicios de delito societario", ha destacado.