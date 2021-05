Virgin Galactic lanza con éxito su tercer vuelo de prueba al espacio

La empresa aeroespacial Virgin Galactic, que pretende ser la primera en comercializar vuelos espaciales turísticos, lanzó con éxito este sábado su tercer vuelo de prueba al espacio.

La compañía informó en varios tuits y en un comunicado del lanzamiento desde una base en Nuevo México (EE.UU.) de su aeronave, propulsada por cohetes y con dos pilotos.

Esta es la tercera misión de este tipo que pone en marcha Virgin Galactic, con la intención de iniciar vuelos turísticos al espacio a partir del próximo año.

Por lo pronto este sábado la nave, VSS Unity, fue transportada hasta una altitud de unos 44.000 pies (13,4 kilómetros) por el avión VMS Eve. En ese punto la nave se soltó del otro aparato y encendió su motor con cohetes, que aceleró hasta tres veces más que la velocidad del sonido.

Today's view: Infinite. #Unity21 made a beautiful ascent to apogee over Spaceport America, New Mexico. #VirginGalactic pic.twitter.com/jphjbMbSr2