Almirall prevé aumentar sus ventas hasta un 5% en 2021

Tras el mal año de Almirall en términos de resultados, sobre todo en Estados Unidos, la compañía prevé un cambio de ciclo en este 2021 y crecer en sus medicamentos clave hasta un 5% respecto al curso pasado, cuando se alcanzaron los 755 millones de euros. Así lo resaltó el presidente, Jorge Gallardo, tras celebrar la Junta de Accionistas previa a la presentación de resultados del primer trimestre, que serán este lunes.

Los dos medicamentos clave para la compañía catalana serán Klisyri y Seysara. El primero fue aprobado en diciembre del año pasado en Estados Unidos y se espera que a lo largo de este año sea aprobado por parte del regulador europeo. "Tiene un recorrido de 250 millones de euros entre ambos mercados", apuntó Gallardo. La compañía, además, busca nuevas empresas o productos sobre los que invertir, si bien el mandamás de la farmacéutica reconoció que el mercado no presenta hoy oportunidades de compra.

Más críptico se mostró el presidente de Almirall ante la sucesión generacional que comenzó abrirse cuando nombró a su hijo Carlos Gallardo vicepresidente de la farmacéutica. "Claro que tenemos un plan pero no lo voy a compartir. No tenemos una fecha determinada. Ahora mismo tenemos dos vicepresidentes y Carlos es el segundo, por lo que si me pasara algo, no sería él el que me sustituiría. Carlos es el presidente del Comité Digital y está muy metido en el área de I+D", dijo sobre la futura sucesión.

Gallardo también se mostró muy preocupado sobre el debate que se ha abierto en Estados Unidos y Europa sobre la liberación de las patentes de las vacunas. "Esto va a levantar polvareda, me ha sorprendido Biden. Si se hase sobre las vacunas... hay gente que muere todos los días por una enfermedad cardiovascular, ¿también se van a suprimir la patente ahí? Lo que se ha hecho es abrir una puerta complicada", dijo Gallardo.

Por último, el presidente de Almirall ha anunciado el abono de un dividendo de 0,19 euros por acción, así como una ampliación de capital con cargo a reservas con el fin de atender al pago de dividendo en modalidad de dividendo flexible. De este modo, Almirall reafirma su compromiso con el accionista y la solidez de su balance.

Nombramientos

El presidente de Almirall ha ratificado también el nombramiento de Gianfranco Nazzi como nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía y ha destacado las fortalezas del nuevo CEO, que tomó posesión del cargo el pasado 1 de mayo, poniendo en valor su experiencia internacional como eje sobre el que reforzar la presencia de Almirall en el extranjero.

"El nombramiento de Gianfranco Nazzi supone un importante paso adelante para consolidar nuestro liderazgo en Dermatología Médica y reforzar el crecimiento de la compañía en los Estados Unidos, Europa, y en mercados emergentes, áreas en las que Gianfranco Nazzi tiene una experiencia destacada tras haber ocupado diversos puestos de responsabilidad en distintas compañías farmacéuticas", afirmó Gallardo.

Durante la celebración de la Junta General de Accionistas también se ha confirmado la propuesta de nombramiento de un nuevo consejero independiente aprobada ayer por el Consejo de Administración de la compañía. Se trata del doctor Ruud Dobber, actual vicepresidente ejecutivo y presidente de la Unidad de Negocio Biofarmacéutico de AstraZeneca. Su nombramiento se someterá a aprobación durante la Junta General de Accionistas Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de junio.