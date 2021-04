El Gobierno prevé una rebaja de los cánones ferroviarios con la nueva regulación y la liberalización

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha anticipado esta mañana que la nueva Ley de Movilidad que prepara el Gobierno y la modificación de la Ley del Sector Ferroviario, junto con la liberalización de la operación de los servicios comerciales de alta velocidad y larga distancia permitirán la rebaja futura de los cánones que Adif cobra a los operadores. Asimismo, ha apostado por avanzar en la liberalización con el objetivo de "rentabilizar" los cerca de 65.000 millones de euros de inversión que España ha acometido en la red ferroviaria y material rodante desde finales de los años 80.

Así lo ha expresado Saura durante la inauguración de la jornada 'Liberalización del transporte ferroviario un año después', organizada por elEconomista, con la colaboración de IE Center for Transport Economics & Infrastructure Management y el patrocinio Ecorail.

El ferrocarril "es un sector estratégico en Europa y también para España" por su "efecto positivo sobre la descarbonización

En su intervención, el secretario de Estado de Transportes ha destacado que el ferrocarril "es un sector estratégico en Europa y también para España" por su "efecto positivo sobre la descarbonización de la economía, sobre la eficiencia, la competitividad de nuestra economía, sobre la seguridad en el transporte y la movilidad, sobre la cohesión personal y territorial, y la resiliencia, entendiéndola como la precondición para que haya movilidad, PIB y economía". "Es un sector estratégico y Europa lo tiene así en el frontispicio de sus políticas; y en España no podría ser de otra manera", ha abundado.

Para conseguir los objetivos en política de transporte, Saura ha subrayado la liberalización de los servicios comerciales de la alta velocidad ferroviaria como "una palanca fundamental". La meta de la Comisión Europea es "duplicar en 2030 la utilización de la alta velocidad y en 2050 triplicarla", al tiempo que "quiere reducir a cero la emisión neta de gases de efecto invernadero".



Para el Gobierno, según ha dicho, la liberalización en España "se está desarrollando adecuadamente" y "ha sido ambiciosa en cuanto a la transparencia". "El acuerdo marco de Adif con los operadores ha sido modélico", ha enfatizado. No obstante, el camino hacia la liberalización sólo ha dado sus primeros pasos y Saura ha recalcado que "vamos a seguir siendo ambiciosos". En este sentido, "vamos a seguir manteniendo la separación entre el operador y el administrador y vamos a reforzar la autonomía de gestión de Adif con una adecuada supervisión". Así, "en unos meses vamos a plantear una modificación de la Ley del sector ferroviario –el anteproyecto ya está en tramitación- para que el sistema de gestión de los cánones pase de la esfera de los tributos y Adif tenga esa autonomía en la determinación de los cánones para la utilización de la infraestructura". Esto, ha señado, "va a permitir flexibilidad para la gestión de los cánones y va a dar certidumbre al sector".

"No ha habido ningún país de la UE ni del mundo, quitando a China, que haya invertido tanto en términos de PIB"

"Estamos muy interesados en que esta palanca de la liberalización funcione porque (España) se juega muchísimo", ha afirmado. No en vano, desde finales de los años 80 la inversión en el aumento de la capacidad de la red ferroviaria y en materia rodante se aproxima a los 65.000 millones de euros. "No ha habido ningún país de la UE ni del mundo, quitando a China, que haya invertido tanto en términos de PIB", ha afirmado. Por ello, considera que ha llegado el momento "rentabilizar" estos desembolsos, al tiempo que se continúa invirtiendo.

Además, el número dos del Ministerio de Transportes ha avanzado que "estamos a punto de aprobar los convenios con Adif y Adif Alta Velocidad que van a permitir una regulación de las aportaciones, una seguridad y una estabilidad en las aportaciones a Adif para preservar su estabilidad financiera y la adecuada supervisión del administrador de la red".

Entre los retos, Saura ha incidido en que desde el Ejecutivo "vamos as seguir siendo ambiciosos en cuanto a minimizar y eliminar las barreras de entrada" para los operadores en el transporte ferroviario de viajeros. A este respecto, ha recordado que "Adif está pensando invertir en los talleres de mantenimiento para que no sea una barrera de entrada en el presente y en el futuro", así como en "ampliar la capacidad de las estaciones". Para ello, ha adelantado que los fondos Next Generation de la Unión Europea "van a aportar 300 millones de euros" para la ampliación de las estaciones de Chamartín y Atocha, en Madrid, y de La Sagrera, en Barcelona. De este modo, "no va a suponer un incremento de costes para Adif y, por consiguiente, no tendrá un incremento en los cánones".

Saura ha asegurado que en los próximos días el Gobierno remitirá a Bruselas el plan de inversiones financiados con los fondos Next Generation. Su propuesta discurre, según ha indicado, por "destinar 3.000 millones de euros a seguir invirtiendo en los grandes corredores de nuestro país y, además, vamos a destinar recursos para que las empresas puedan sustituir el material rodante y, sobre todo, el material tractor para que se utilicen energías más eficientes, particularmente las del hidrógeno".

En un estado avanzado el Gobierno también tiene la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una estrategia que pretende que esté "bien articulada económicamente, socialmente y políticamente" para permitir "una bajada de cánones, en la medida en que la intermodalidad juegue un papel importante". "Estoy convencido de que vamos a lograr una estrategia de movilidad bien articulada que permitirá una bajada de cánones", ha remachado Saura.