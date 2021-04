Brufau y Fainé declararán el 29 de abril por el presunto espionaje a Sacyr

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado el próximo 29 de abril, como investigados por un delito de cohecho activo, al expresidente de Caixabank Isidro Fainé y al presidente de Repsol, Antonio Brufau, en relación con el presunto espionaje al exjefe de Sacyr, Luis del Rivero.

El titular del juzgado central de instrucción nº6 decidió este jueves imputar a ambos en la causa que investiga el presunto espionaje al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, encargado al excomisario José Villarejo.

Se trata de una pieza separada del caso Villarejo sobre si Repsol y CaixaBank acudieron al excomisario para desarticular "una estrategia de sindicación" por parte de Del Rivero "para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)" de cara a conseguir "casi un tercio" de las acciones de Repsol y acceder a su control.

García Castellón ha citado el próximo 27 de abril al ex director corporativo de gestión patrimonial de Repsol, Joaquín Uris, y al ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell; el día 28 será el turno del ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo, y del ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui. A todos ellos les atribuye el magistrado un presunto delito de cohecho.

El juez considera que hay suficientes indicios que revelan que Repsol y CaixaBank contrataron los servicios de la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, para tratar de frenar la pretensión de Luis del Rivero de tomar el control de Repsol. De estos servicios, cree el juez, estaban al corriente tanto Brufau como Fainé, ya que "dada la confluencia de intereses de ambos, acordaron compartir dicha información".

Luis del Rivero, que declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, explicó que los hechos se remontan a un consejo de administración de Repsol de finales de septiembre de 2011, en el que Brufau y Fainé, fueron muy duros con él por su relación con Pemex.

Poco después, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y hombre de máxima confianza de Villarejo Enrique García Castaño, alias "El Gordo", se habría puesto en contacto con el exjefe de seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez, para ofrecer los servicios de Cenyt, empresa del excomisario.