El capital riesgo pide al Gobierno estabilidad para canalizar y atraer el ahorro de los inversores

El coronavirus ha supuesto un verdadero tsunami en la industria del capital riesgo en España, en el que todos los gestores han tenido que hacer gala de sus conocimientos aprendidos en la crisis anterior para conseguir sortear la situación, mantener a salvo sus participadas y seguir buscando oportunidades para canalizar el ahorro de miles de ahorradores de todo el mundo. Con la incertidumbre de los rebrotes y de la eficacia de las vacunas, los grandes representantes del sector unen fuerzas para pedir al próximo año 2020 que se reconozca el papel que jugará el capital privado en la recuperación económica española.

En declaraciones a elEconomista Capital Privado hacen un llamamiento al Gobierno para que se mantenga un clima de estabilidad y seguridad jurídica que favorezca las inversiones en el país; que lejos de alejar al dinero internacional con excesiva regulación, sean capaces de transmitir su apoyo a los empresarios españoles y poner en valor su capacidad de generar empleo y riqueza en la sociedad. Además, los grandes directivos del sector piden también hacer políticas con visión largoplacista para aprovechar la oportunidad sin precedentes que brinda la llegada de los fondos europeos a España. Si se aprovechan bien -enfocándose en fomentar la tecnología, ciencia, innovación y sostenibilidad-, la economía nacional puede resultar muy beneficiada y convertirse en un referente a nivel europeo, así como un destino perfecto -no solo vacacional, sino empresarial- para los inversores internacionales.

Guido Mitrani, socio fundador de Asterion: "Es clave poner nuestro granito de arena en la crisis"

En los últimos meses se ha vuelto incluso más difícil predecir el futuro, así que tratamos de centrarnos en las cosas que sí podemos controlar. Con nuestro modelo de negocio y un enfoque industrial muy activo, esperamos continuar dirigiendo nuestra cartera y plataforma de inversión de acuerdo con nuestra estrategia, al tiempo que generamos un impacto positivo en las comunidades donde operamos. Y aunque no sabemos cómo y cuándo concluirá la situación del Covid-19, somos conscientes de que tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena para ayudar a superar esta crisis y también para seguir cumpliendo con nuestros inversores. Esperamos poder seguir utilizando el poder transformacional de la inversión para ayudar a contribuir y mejorar la sociedad en la medida de nuestras posibilidades.

Gonzalo Fdez-Albiñana, jefe de Ardian en España: "El capital privado será clave en la recuperación"

Conforme la situación vaya normalizándose con el inicio de la vacunación y los mecanismos de ayuda tipo ICO, ERTEs etc vayan desapareciendo, tendremos una idea más certera del impacto en el consumo, el empleo y el tejido empresarial. Los nuevos programas de ayuda de ámbito europeo serán claves para mitigar estos posibles impactos. En cualquier caso, el PE será una pieza fundamental en la recuperación. El interés por las empresas españolas se mantiene elevado y los inversores contamos con el capital y la experiencia de gestión que muchas compañías requerirán para transformarse y mantener su competitividad en el nuevo escenario. Pero la situación también nos obligará a ser más creativos en el diseño de nuevas fórmulas para aportar valor, fomentando la digitalización o la sostenibilidad.

Asís Echániz, jefe de EQT en Iberia: "Será clave canalizar eficientemente las ayudas de la UE"

El capital privado debe tener un rol responsable y relevante en la recuperación económica. Desde EQT vamos a seguir invirtiendo en negocios sostenibles y que generen valor a largo plazo a nuestros inversores, compañías y la sociedad. De hecho, el 100% de las compañías participadas por EQT han integrado la sostenibilidad en sus operaciones y todas ellas están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esa línea, será clave lograr una canalización eficiente de las ayudas europeas hacia proyectos que sean concretos y con un retorno medible, y que además impacten de manera positiva en la sociedad.

Jason Thomas, MD & jefe de Global Research en Carlyle: "El 'PE' ganará más peso frente a la bolsa"

Con una mayor confianza en el mercado, gracias a las previsiones que indican la llegada de una vacuna eficaz y segura, así como un crecimiento sostenido para 2021, esperamos ver más y mayores operaciones en general, a medida que los inversores vayan siendo más optimistas con el futuro. También esperamos que siga habiendo un gran foco en inversiones de growth como las de 2020. Estamos percibiendo un cambio en empresas con un alto peso en activos intangibles y tecnología patentada, que tienden a mantenerse privadas durante más tiempo, lo que indica que existe un mayor papel para el PE. En los últimos años, los inversores han aumentado sus asignaciones a PE al mismo tiempo que los fundadores de las empresas están recurriendo cada vez más como alternativa a las salidas a bolsa.

Juan Luis Ramírez, socio fund. de Portobello: "Pido que se normalice el 'fundraising' y la inversión"

Espero que desde la segunda mitad de 2021 la pandemia sea historia y veamos recuperarse los sectores que han tenido que cerrar en 2020. Sin embargo, nos hemos acostumbrados a unos hábitos de trabajo digital que seguirán imperando y que nos proporcionarán una mejor organización, que supondrá "dedicación continua non stop", pero no siempre desde la oficina. Para el sector pido la recuperación del valor de nuestras inversiones en estos sectores, la normalización del fundraising, de la inversión y la desinversión. Que no aparezca mucha inflación por toda la expansión monetaria creada, y que sigamos en un entorno de tipos bajos que siga favoreciendo el crecimiento imparable de los Activos Alternativos y en particular del Capital Privado, cada vez con más profundidad y penetración en todas las carteras.

Fernando Ortiz, socio dir. de ProA: "Necesitamos reformas estructurales para crear empleo"

Miramos con moderado optimismo la economía española en 2021.Tenemos la esperanza depositada en las vacunas y en que la inmunidad de grupo llegue antes del verano. Confiamos en que la recuperación a partir de entonces será muy importante y que se producirá un efecto rebote proporcional a la virulencia con que ha caído la economía. Nos preocupa que este rebote no sea sostenible en el tiempo por culpa de las secuelas de la pandemia en la economía en forma de enormes desequilibrios, como el endeudamiento público sobre el PIB, en un momento en que familias y empresas habían reducido fuertemente su deuda desde la crisis anterior. Necesitamos reformas estructurales con visión de largo plazo en educación y en ciencia y tecnología. Todos los esfuerzos son pocos para lograr crear empleo y recuperar la riqueza y el bienestar.

Gonzalo de Rivera, CEO de Alantra PE: "Queremos que las empresas nos vean como socios"

Más allá de lo obvio -el final de la pandemia y la consiguiente reactivación de la economía-, desde Alantra Private Equity deseamos que los empresarios españoles reconozcan al Capital Privado como un socio, y no como un mero inversor. Un socio en el que apoyarse, tanto para desarrollar sus proyectos de crecimiento futuro, como para superar momentos de dificultad económica, como el vivido recientemente. El ejercicio 2021 debería propiciar un mayor número de transacciones sobre buenas compañías españolas que han visto aumentar su nivel de endeudamiento en el último año, y a lo que tienen que encontrar solución. Asimismo, en 2021 los fondos deberían liderar procesos de consolidación sectoriales. El tamaño se ha demostrado clave para superar los momentos difíciles.

Alberto Bermejo, socio de Magnum Ind. Partners: "Las ayudas de la UE son una oportunidad única"

En el próximo año 2021 todos confiamos en ir poco a poco recuperando la deseada normalidad, especialmente mis pensamientos están en todos aquellos que desde el punto de vista personal o económico están siendo más golpeados por la crisis actual. Entre los factores que ayudarán al Private Equity y a recuperación de la economía española, destacaría la importancia de una canalización productiva del plan de ayudas europeas, una oportunidad única para la modernización de determinadas industrias e infraestructuras y la potenciación de la digitalización como elemento esencial de la competitividad internacional. Seguro que el sector de Private Equity sabrá, como en 2020, encontrar las oportunidades de inversión y se adaptará al nuevo contexto que se irá conformando.

José Mª Muñoz, socio fund. de MCH PE: "El Gobierno debe apoyar a las empresas para crear empleo"

Desde MCH pedimos que la pandemia remita y la economía vuelva gradualmente a la normalidad. El crecimiento económico es uno de los motores que impulsan nuestra actividad y, para ello, es preciso salir de esta situación y que se retome con fuerza la actividad y la confianza de los ciudadanos. Adicionalmente, será importante que las medidas que se tomen desde el Gobierno incidan en retomar un clima de confianza, en aspectos tales como el apoyo social, el apoyo decidido al empresario como motor de creación de empleo, la utilización transparente, eficiente y productiva de los fondos europeos para consolidar los sectores de futuro y modernizar el tejido productivo, la seguridad jurídica, la estabilidad política y territorial y, en general, que la acción política tenga un foco claro en la economía.

Fernando Trueba, socio director de Corpfin: "2021 debe marcar el inicio de una recuperación decidida"

Desde Corpfin Capital pedimos salud para todos, pero también un compromiso generoso a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la reconstrucción de nuestro país. A pesar del terrible peaje social y económico que hemos sufrido durante 2020, creemos que el año 2021 debe marcar el principio de una recuperación económica decidida, sin atajos o excusas. Sobre esta base, desde Corpfin Capital pedimos poder acelerar los planes de transformación y crecimiento que tenemos en marcha en nuestras empresas; aquellas que han demostrado su compromiso en los meses más duros de la pandemia y que deben impulsar la inversión, la creación de empleo y la recuperación de la riqueza perdida.

Lluís Seguí, socio fund. y CEO de Miura PE: "Espero que 2021 sea un año de inversión con propósito"

Ante todo, deseamos salud y que los avances en el terreno sanitario vayan de la mano de la recuperación económica para fortalecer nuestro tejido empresarial. Ahora más que nunca debemos seguir al lado de nuestras compañías y sus equipos, con visión a largo plazo y aportando soluciones basadas en el talento, el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad como palancas de creación de valor. Todo ello acompañado de los correctos estímulos económicos y sanitarios para apoyar a los sectores más castigados. Espero que 2021 sea un año de lecciones aprendidas, de serenidad, de inversión con propósito y nuevas compañías.

Carlos Pérez de Jáuregui, socio de Nazca Capital: "Confiamos en la adaptación del sector para crecer"

Nuestro primer deseo es que las vacunas tengan éxito, que consigamos proteger nuestra salud y que recuperemos la confianza. En el ámbito económico pedimos audacia y responsabilidad para acelerar la recuperación, tanto desde el sector privado como del público. Mantener la confianza de los inversores internacionales será clave para seguir atrayendo los fondos que canaliza nuestro sector; esperamos seguir atrayendo inversión extranjera demostrando que somos capaces de cerrar transacciones y crear valor a pesar de un entorno más incierto. Una mayor estabilidad regulatoria e institucional serán necesarias para no alimentar las dudas del inversor internacional. Confiamos en la capacidad de adaptación y transformación del sector para seguir creciendo dentro y fuera de España, y deseamos que 2021 nos siga presentando oportunidades atractivas.

Pedro Rapallo, socio resp. en Iberia de Pamplona: "Pedimos un marco estable para las empresas"

Al 2021 pedimos más salud para todos. Más proyectos empresariales de transformación y gran crecimiento. Más apoyo y opciones de crecimiento y financiación para las empresas familiares. Mejor conocimiento por parte de las empresas y la sociedad en general del valor añadido de fondos como el nuestro, especializados en favorecer una creación de valor robusta y sostenible en nuestras participadas. Mayor esfuerzo de diversificación sectorial en España, con más peso del sector industrial. Mantener la tendencia en cuanto a condiciones de financiación favorables para proyectos sólidos. Más esfuerzo por parte de los poderes públicos en favorecer un marco estable y favorable al desarrollo empresarial, con todos su beneficios asociados. Menos burocracia y menos inseguridad jurídica y tributaria.

Sergio Mtz-Burgos, resp. de PE en Iberia de Tikehau: "Hay que avanzar a una economía sostenible"

Al 2021 le pedimos cinco deseos. Primero, el fin de la pandemia y, con ello, la mejora en salud y bienestar de todos y el restablecimiento del crecimiento. En segundo lugar, un buen rendimiento de las nuestras participadas, de modo que contribuyan a la recuperación económica generando un crecimiento sostenible. También, identificar muchas oportunidades de inversión para apoyar el crecimiento de empresas lideradas por emprendedores sólidos. En cuarto lugar, seguir recibiendo la confianza de inversores españoles (tanto institucionales como retail), que ven en Tikehau un gestor de estrategias diferenciales. Finalmente, que no perdamos la oportunidad de, en vez de volver a la antigua normalidad, avanzar hacia un modelo económico más sostenible y equitativo que aborde con éxito el cambio climático.

José Luis Molina, socio cofund. de Altamar: "Pido que el Gobierno tenga visión a largo plazo"

Dados los profundos efectos económicos derivados del Covid en el tejido productivo y empresarial, lo que ocurra en el 2021 va a ser clave para todos los países, y determinará el cómo, cuándo y en qué estado lograremos salir de la crisis. Pedimos al 2021 que traiga a nuestros gobernantes la determinación de guiarnos por la senda del pragmatismo y de la visión del largo plazo, y que las medidas que tomen tengan por objeto en primer lugar el salvar y proteger a las empresas -los auténticos vehículos de creación de empleo-, para posteriormente reforzar y mejorar su productividad, y todo ello siempre desde un prisma de cohesión social y equilibrio. Sin empleo y sin una correcta motivación del binomio empleado-empresa, la estabilidad en el futuro de nuestro tan valorado Estado del Bienestar quedará seriamente vulnerada.

Ricardo Miró-Quesada, MD y director de PE en Arcano: "Se buscarán retornos ligados a los ESG"

El próximo 2021, pero también en los posteriores, esperamos que se continúen buscando retornos financieros atractivos ajustados al riesgo, teniendo en cuenta criterios ASG en las políticas y procesos de inversión, así como un impacto positivo y medible en la sociedad y el medio ambiente. Por otro lado, va a ser clave que los gestores tengan un conocimiento profundo del sector en el que invierten, para poder crear valor en las empresas mediante mejoras operativas y no depender tanto del ciclo económico o del apalancamiento. Los inversores quieren poder decidir en qué sectores invertir, crear carteras a su medida y beneficiarse de diferentes mega tendencias o temáticas estructurales de largo plazo. Además, el binomio tecnología y digitalización en todo el ecosistema van a continuar incrementando su peso.

Maite Ballester, socia dir. de Nexxus Iberia: "Pido medidas para la economía y paliar el paro"

Ante todo quiero expresar mi más profunda tristeza por el fallecimiento de tantas personas afectadas por el Covid, incluyendo, desafortunadamente, algunos familiares de nuestros colegas del sector. Le pido al 2021 que nos permita olvidar los negativos del 2020. Pido colaboración política para resolver la crisis sanitaria y proteger nuestra salud de la forma más eficaz posible. En el 2021 serán especialmente importantes las medidas para la distribución de los Fondos de Recuperación de la economía española, especialmente orientadas a fomentar el crecimiento económico sostenible y paliar el incremento del desempleo que se vislumbra. Desde Nexxus Iberia continuaremos aportando sin descanso a la creación de empleo e internacionalización de las PYMES españolas.

Oriol Pinya, socio y CEO de Abac Capital: "Es clave un marco fiscal y transparente para invertir"

Al próximo año 2021 le pedimos más que nunca salud, con una campaña rápida y amplia de vacunación contra la COVID-19 que reduzca la incertidumbre y afiance la recuperación económica en el país. Precisamente, para favorecer esta recuperación económica, también es importante dotarnos de un marco legal y fiscal simple y transparente que fomente la inversión en la economía productiva del país y nos haga competitivos versus otros países. Con estos ingredientes y un poco de suerte, las compañías participadas por fondos de capital inversión recuperarán la senda de crecimiento sostenible, con creación de empleo y riqueza para el país.

Leo Reaño, MD director de DeA Capital Alternative Funds: "Pedimos salud y energía para invertir"

Este año es fácil saber por dónde empezar... desde DeA Capital Alternative Funds lo primero que pedimos para el 2021 es salud para todos, en particular para nuestros mayores. También pedimos paciencia para afrontar las dificultades que podamos encontrarnos, energía para aprovechar las oportunidades que surjan y también, un poco de suerte para cerrar unas cuantas inversiones.

Eduardo Navarro, presidente de Sherpa: "Confiamos en que haya una fuerte recuperación económica"

Para el nuevo año deseamos lo mismo que cualquier otro ciudadano del mundo: salud y recuperación. Por un lado, somos optimistas respecto a la evolución de la crisis sanitaria, ya que consideramos que a mediados del próximo año 2021 la situación debería estar resuelta gracias tanto a la llegada de las vacunas como al efecto de inmunidad de rebaño. Por otro lado, y no menos importante, desde Sherpa Capital deseamos estabilidad y recuperación económica. En un momento en el que hay tanta incertidumbre económica sobre lo que sucederá tras la crisis sanitaria, creo que desde el capital privado, y al igual que el resto de los ciudadanos, no podemos desear otra cosa más que haya una fuerte recuperación económica y que este no sea el inicio de una larga y profunda recesión.

Sony Ganwani, country manager de Indo: "Se debe contar con el PE para las ayudas europeas"

Mis mejores deseos para 2021 serían, en primer lugar, que las vacunas funcionen y se distribuyan eficazmente/económicamente a la población. Por otro lado, la Administración debe profesionalizarse para afrontar esta crisis y cuente con el sector del Private Equity para canalizar las ayudas Europeas que recibirá. Nuestra tipología,metolodogía,track record y equipos están capacitados de sobra para ello. La gestión "Público-Privada" es una gran solución para obtener resultados deseados. Mejorar la imagen de nuestro país en el exterior es crucial para seguir atrayendo Capital. También habría que buscar una fórmula de la "eterna barra libre" del capital para evitar valoraciones desorbitadas sería ideal y evitaría que la inflación de precios y capital que hay actualmente en el mercado.

Javier Loizaga, presidente de Moira Capital: "Espero que las pymes redoblen su espíritu emprendedor"

Desde el sector lo primero que pedimos al 2021 es que las vacunas del COVID 19 sean efectivas y podamos así por fin despedirnos de la pandemia en todo el mundo durante el primer semestre del año. En el caso de España, es clave que el Estado y la banca contribuyan a mitigar el sufrimiento de los sectores más afectados por la pandemia. Por otro lado, sería deseable que los inversores retomen el interés por el capital riesgo que mostraban antes de la pandemia; y en paralelo que las empresas pymes, las verdaderas fuentes de creación de empleo y riqueza en nuestro país, redoblen su ímpetu emprendedor e innovador. Solo así nuestro sector podrá continuar impulsando la innovación, única fuente de crecimiento sostenible a largo plazo e ingrediente imprescindible para la mejora de la competitividad de nuestras empresas.

Nuria Osés Múgica, socia de GED: "Los criterios ESG tomarán una mayor importancia en 2021"

Las gestoras de PE ha reaccionado rápido durante 2020 y han adaptado sus carteras a los cambios planteados por la pandemia.Aunque las inversiones se ralentizaron durante el segundo trimestre de 2020, debido la liquidez existente se ha continuado invirtiendo capital sobre todo en sectores resistentes, o con una expectativa de pronta recuperación. Los LPs están buscando desembolsar sus fondos en sectores con alto crecimiento e innovadores por lo que en 2021 se continuará invirtiendo y habrá más competencia para los activos resilientes, lo que implicará precios más altos. También influido por los efectos de la pandemia, los criterios de ESG tomarán una mayor relevancia en las decisiones de inversión y en la influencia sobre las actividades de las participadas.

Javier Faus, presidente de Meridia: "Pedimos un entorno favorable para poder crear valor"

Este año, más que nunca, pedimos salud y estabilidad. El estallido de la pandemia no ha hecho más que enfatizar la importancia de los aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) a nivel global. Desde Meridia Capital deseamos un entorno favorable para poder seguir trabajando implementando medidas de creación de valor sostenible en nuestros proyectos y en las comunidades donde operamos, una prioridad para la gestora en este 2021. El sector del capital privado juega un papel clave en el apoyo al desarrollo y debe comprometerse para garantizar valor a largo plazo.

Iván Plaza, principal de Aurica Capital: "El sector reforzará la gestión y financiación de las empresas"

En 2021, el capital privado jugará un papel clave en la recuperación de nuestra economía. No solo por su capacidad probada para vehicular parte del dinero de los fondos europeos al tejido empresarial, sino también porque la incorporación de gestoras al capital de nuestras empresas medianas las dotará de musculatura financiera y reforzará su gestión: dos activos con los que mejorar sus prerrogativas de acceso a esos fondos, y, en general, para navegar por un contexto macro complejo.Veremos una recuperación del deal flow a medida que más empresas recuperen la visibilidad sobre el rumbo de sus negocios que permita su valoración, y, desde el punto de vista del fundraising, el buen comportamiento del PE en 2020 nos convertirá en un destino preferencial para inversores de distintos perfiles.

Marcos Lladó, socio dir. de Acon Southern Europe: "Pedimos que haya un ajuste de las valoraciones"

Deseamos que, como consecuencia del efecto adverso que estamos presenciando sobre los resultados de las empresas pequeñas y medianas, haya un ajuste en expectativas de los empresarios en relación con las valoraciones, con objeto de facilitar la entrada en el capital de socios de Private Equity, y poder seguir ofreciendo oportunidades con un ratio riesgo/retorno atractivo en nuestros fondos. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar las rentabilidades futuras. Por otro lado, también pedimos que el Private Equity siga ganando peso y siendo el tipo de activo (asset class) preferido por los inversores, tanto institucionales como family offices, gestoras patrimoniales y de banca privada, como inversión alternativa para diversificar y mejorar la rentabilidad de sus carteras y de sus clientes.

Alberto Gómez, socio director de Adara V.: "Hay que eliminar las trabas a la inversión extranjera"

El sector de VC lo está haciendo muy bien en España. La creación de nuevas empresas va en aumento, y su desarrollo e internacionalización es evidente en ya muchos casos de éxito, casi todos financiados por VC. Pero hay dos grandes problemas que necesitan solución. Primero, eliminar las restricciones a la inversión extranjera. Sin capital y apoyo internacional, las startups españolas no podrán ser competitivas y quedarán reducidas a esfuerzos pequeños, a la merced de competidores con mas recursos. Sería desastroso para el entorno de innovación restringir la entrada del inversores extranjeros. En segundo lugar, los fondos de VC nacionales tienen poca escala debido a la ausencia de inversores privados institucionales en España. Ayudaría mucho a toda la economía que hubiera mas incentivos y menos restricciones.