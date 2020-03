Sanidad abre la puerta a un desabastecimiento de medicamentos y equipos sanitarios por el coronavirus

La falta de productos sanitarios, como mascarillas o geles desinfectantes, o medicamentos es una posibilidad que ya está encima de la mesa del Ministerio de Sanidad. Así lo ha reconocido esta mañana el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa que cada día realiza y en la que hoy le ha acompañado el ministro de Sanidad.

El Ministerio reconoce que en estos momentos no hay problemas registrados a nivel de comunidad autónoma (aunque sí alguna notificación) pero no puede asegurar que esto siga siendo así. "Puede ocurrir si no cerramos pronto la central de compras de material", ha dicho Simón.

Desde hace un mes Sanidad trabaja junto a las comunidades autónomas en formalizar un acuerdo marco en el que se asegure el suministro de todos los productos sanitarios que son necesarios para combatir la epidemia. De hecho, en la última última reunión mantenida con las comunidades autónomas fue uno de los requerimientos que le hicieron algunos territorios, como Comunidad Valenciana. "Esperemos que se haga una central de compras pronto para evitar problemas", dijo entonces la titular de la cartera sanitaria, Ana Barceló.

Reunión en Europa

El ministro Illa también ha señalado que este viernes viajará a Bruselas para mantener una reunión con todos los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Hasta allí viajará también con las recomendaciones que reciba de las comunidades autónomas, con las que se encuentra reunido en estos momentos por teleconferencia.

En estos momentos, España registra 230 casos confirmados por Sanidad, pero el nivel de alerta se mantiene. Así lo ha asegurado Illa, quien considera que "aún se puede contener al virus".