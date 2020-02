Aena condiciona la terminal satélite de El Prat a permitir más densidad de vuelos

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha condicionado este jueves la construcción de la futura terminal satélite del Aeropuerto de Barcelona (prevista para 2026) a que pueda crecer la capacidad de operaciones aéreas de la infraestructura de las 80 por hora actuales a 90.

En una conferencia en el Círculo de Economía en Barcelona, ha defendido que no tiene sentido ampliar el lado tierra si no crece también la capacidad en el lado aire, ya que actualmente ya funcionan 78 operaciones por hora, y se levantarían infraestructuras "que no se van a poder hacer servir".

Como opción más factible, ha apuntado a la de ampliar 500 metros hacia el Este la pista más cercana al mar, recortando el espacio natural protegido de La Ricarda en favor del "interés general". Ha agregado que ello también reduciría el impacto acústico en las poblaciones aledañas, aunque aumentase el número de vuelos.

Lucena: "Si se limita el aeropuerto, se limita el progreso económico y social de Barcelona y de Cataluña".

Asimismo, ha rechazado que Girona pueda convertirse en la cuarta pista de El Prat, ya que no hay ningún hub internacional formado por un conjunto de aeropuertos. Sí ha defendido "complementariedad".

Frente a las tesis de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contrarias al crecimiento del puerto y el aeropuerto por su impacto ambiental, Lucena ha afirmado, sin mencionar al consistorio: "Si se limita el aeropuerto, se limita el progreso económico y social de Barcelona y de Cataluña".

Además, ha incidido en que la nueva terminal satélite, de la que ha desvelado las primeras fotografías, sería la más sostenible del mundo, y que las emisiones del aeropuerto suponen entre el 2 y el 3% del total de emisiones contaminantes.