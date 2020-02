Juan Luis Peregrín "Tendremos la planta de frutos secos más digitalizada del mundo"

Javier Romera Madrid

Calconut, con sede en Pulpí (Almería) se ha consolidado con una de las firmas líderes del sector de los frutos secos en España. Con una facturación de 138 millones en 2019 y un volumen de comercialización de 28.000 toneladas de producto, la empresa está presente en más de 50 países con una apuesta firme por la innovación y las nuevas tecnologías.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando con los frutos secos y cuál es su especialización?

Mi familia empezó a trabajar con los frutos secos en 1930 y yo pertenezco a la tercera generación, aunque Calconut es una empresa creada en 2005, que se ha consolidado no solo por el procesado y elaboración de almendra, sino también por la diversificación, con la incorporación de otros frutos secos, fruta deshidratada, especias y, en 2020, los conocidos superalimentos.

¿Como ha evolucionado la producción de almendra a nivel nacional?

España era a principios de siglo XX el mayor productor de almendra del mundo, pero luego apareció California, que acapara el 80% de la producción mundial, seguida de Australia, que también ha ido creciendo. En el caso español, se está apostando por un proceso de mejora en el campo y con cultivos que empiezan a ser tan rentables con EEUU. España va a alcanzar una producción de casi 100.000 toneladas de almendra anuales.

¿Dónde producen? ¿Qué plantas tienen?

Hasta ahora, en Calconut hemos trabajado siempre en régimen de fábricas en alquiler, importando almendra de Estados Unidos, además de comprar también almendra española. Pero ahora hemos invertido 12 millones de euros para abrir este año una fábrica en Mutxamel (Alicante), que contará con la última tecnología, incorporando realidad virtual, etiquetado QR con el proceso de fabricación o un puntero sistema de trazabilidad, monitorizando todo el proceso productivo. El nuevo centro, que va a apostar por la economía circular, servirá como punto estratégico para todas las operaciones de comercio internacional. Contamos además con una sede cerca del puerto de Valencia.

¿Exportan mucho?

Exportamos el 80% de la producción y tenemos presencia en casi 70 países de todo el mundo. Vendemos almendra, nuez, cacahuete, pistacho, frutos secos de Brasil, pimienta negra... Hemos reducido la dependencia de la almendra, que antes suponía el 100%de nuestras ventas.

¿Cuáles son sus principales mercados?

Fundamentalmente el mundo árabe: Marruecos, Argelia, Túnez o Jordania, e incluso en zonas inestables políticamente, como Libia, donde exportamos con total normalidad. También tenemos presencia en Europa, y en Sudamérica tenemos filial en Lima (Perú) y una fuerte presencia en el mercado brasileño. Para nosotros, el almacén es el Océano. Abastecemos a países que utilizan mucho la vía marítima y buscamos la entrega inmediata gracias al uso del big data, teniendo en cuenta que tenemos miles de clientes y proveedores.

¿Y en Estados Unidos?

En Estados Unidos compramos la almendra, pero es cierto también que queremos vender y que no podemos. Hay una variedad de almendra que solo se produce en España, que es la marcona. Es como el Ferrari o el Rolls Royce de la almendra, absolutamente exquisita. Tenemos demanda de distribuidores de alto nivel, sobre todo en Nueva York, pero tiene un arancel del 12%. Luego, para importar almendra americana, la Unión Europea establece un contingente de 70.000 toneladas al año, que tiene una tasa del 2,5%. Cuando se agota, y suele pasar en marzo, hay que pagar un sobrecoste. No me gusta ser reivindicativo con esto, pero tenemos que ser sensibles al problema y echo de menos que no se negocie mejor en el ámbito comercial.

¿Y China?

Hay unos aranceles muy altos a la almendra europea y se exporta muy poco. Lo que se está negociando es que haya un arancel cero.

¿Venden también a la industria?

Hasta ahora vendíamos solo a grandes mayoristas porque no teníamos capacidad para llegar al consumidor final. Ahora, con la nueva fábrica sí que estaremos preparados para ello. Hemos hecho además una apuesta muy fuerte por el comercio electrónico, con crecimientos de hasta el 500% mensual.

¿Cuál es su previsión de crecimiento?

Cerramos el último año con 138 millones de facturación y el objetivo, cuando la fábrica esté ya a pleno rendimiento, es alcanzar los 200 millones entre los años 2024 o 2025. En los últimos siete años hemos duplicado además la plantilla, alcanzando los 75 en oficina. Cuando esté la fábrica activa, crearemos unos 150 empleos más.

Los frutos secos son un producto además saludable, que tiene muy buena imagen...

El sector ha crecido un 8% a nivel mundial en 2019. Es un mercado vivo, dinámico y muy profesionalizado, que está sabiendo aprovechar las propiedades de estos productos, avalados por estudios científicos. Son cardiosaludables y antioxidantes y muy buenos además para gente que haga deporte.

¿Tienen mucha competencia?

Hay compañías importantísimas en el mercado como Borges, Almendras Llopis o Importaco, pero no son competencia, son compañeros y amigos. Borges fue pionero crear una marca para los frutos secos.

¿Calconut va a crear también una marca para llegar al consumidor?

Sí, estamos trabajando en eso, dando mucha importancia al componente saludable. Este año es fundamental para nosotros, primero, como decía antes, por la puesta en marcha de la nueva fábrica, que va a ser la más digitalizada a nivel mundial. Va a estar todo monitorizado y cada cliente va a poder ver como se está produciendo gracias a la realidad virtual. El 50% de nuestro consumo de energía va a ser solar y el otro 50%, en una segunda fase, de biomasa producida a través de la cáscara del pistacho o de la almendra. Además, estamos trabajando en un proyecto, una app para que cada consumidor sepa que fruto seco le puede ser más útil.

¿Cómo están evolucionando los precios?

Están muy estables y son rentables tanto para los productores españoles como californianos. El sector de los frutos secos es una industria organizada y funciona muy bien. En España, históricamente la producción estaba localizada en el Mediterráneo, pero se está deslocalizando hacia zonas como Albacete, Córdoba, Sevilla o Badajoz.