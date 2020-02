Las farmacias se quedan sin mascarillas

Las desorbitadas peticiones de mascarillas han dejado los estantes vacíos tanto en las farmacias españolas como en los almacenes de distribución de medicamentos y productos sanitarios.

Los datos que maneja la patronal Fedifar no dejan lugar a dudas de que el miedo se ha extendido entre la población. Durante el mes de enero la demanda se disparó en un 10.000% en comparación con el mismo mes de 2019. La última semana (los datos más actualizados que maneja la patronal) el porcentaje era del 8.000%. "Las cifras, en contexto, significan que durante la semana pasada se recibieron 80.000 peticiones diarias de las farmacias españolas", aseguran desde la patronal.

Pero la oferta no puede con esta demanda. Fedifar asegura que sus estantes están vacíos y que no se puede suministras más de 10-15% de esas 80.000 solicitudes al día. El principal ditribuidor es 3M pero su capacidad de producción no contempla una situación excepcional como esta. "Estamos buscando otros fabricantes pero es un proceso complicado que lleva su tiempo", dicen desde Fedifar.

Pero estos datos no contemplan siquiera el impacto que está teniendo la expansión del coronavirus en Italia. "No tenemos ni idea de los que pasará a partir de ahora pero adelantamios que los almacenes están con el stock a cero", añaden desde la patronal. El miedo se ha extendido en gran parte de la población por las noticias que llegan desde el país transalpino, pero desde Fedifar llaman a la calma. "A día de hoy no hay una alarma que lo justifique y por poner en contexto, la gripe ha causado sólo en España hasta 6.000 muertos", dicen.