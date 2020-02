Las gran empresa valenciana prevé crecer en 2020, pero augura una economía "igual o peor"

Dani Valero Valencia

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) celebró este lunes su tradicional asamblea general, en la que los asistentes respondieron a la habitual encuesta interactiva sobre su percepción de la economía y la marcha de sus compañías. La información es relevante, pues la entidad representa a 145 de las mayores firmas de la Comunitat. Y de las respuestas de este año se extrae un panorama económico poco halagüeño que, por suerte, parece sortear la gran empresa valenciana.

"Pese a que el 90% de los asociados cree que 2020 será igual o peor en términos económicos que 2019, la mayoría de los socios de AVE seguirán incrementando su empleo y su facturación en 2020", reveló en su discurso el presidente de la asociación, Vicente Boluda. La entidad no hizo público el contenido íntegro de la encuesta, pero el empresario sí quiso adelantar "algunas cifras" sobre la misma, como que "la mayoría de los empresarios de AVE aumentarán sus inversiones en España durante el 2020: (el 80%)", agregó en la misma línea.

A nivel macroeconómico, los grandes empresarios valencianos temen "la incertidumbre económica de nuestro país", según subrayó Boluda. Y por lo que respecta al "entorno político que más preocupa", precisó que se trata de "la potencial inestabilidad política en España", en clara alusión al conflicto catalán. Por ello consideran que "los políticos deben priorizar en su acción de Gobierno la búsqueda de la estabilidad política e institucional", agregó el empresario, unos políticos a los que AVE "sigue suspendiendo".

González, contra Iglesias y Venezuela

El invitado para clausurar la asamblea fue el expresidente del Gobierno Felipe González, que se mostró muy en línea con los empresarios. "En España estamos más dispuestos a premiar a quien crea 5 empleos que al que pasa de 5 a 500. Creo que son cosas que hay que superar", dijo. "El empleo sin empleadores no lo he visto en ninguna parte, y donde lo he visto ha conducido a horrores", agregó sobre esta cuestión. "Lo vemos en Venezuela", añadió tras bromear con que no podía salir del acto "sin decirlo".

González también aprovechó para cargar contra Pablo Iglesias: "Me sorprende que tan preocupado como está el vicepresidente por sus dos ámbitos de competencia, lo Social y la Agenda 2030, quiera estar en la única comisión delgada que no se ocupa de eso, que es la del CNI". "Me esta costando encontrar la relación con la agenda 2030, pero la encontraré", agregó satírico.