El capital riesgo español saca pecho y augura un buen año de inversión en 2020

Ni la desaceleración, ni las tensiones comerciales, ni el Brexit, ni la situación política. Las grandes gestoras de capital riesgo españolas auguran un buen año de inversión en el país en 2020 y apuntan a que nada hace pensar en un parón en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en España. Para Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte, "la desaceleración económica no se materializa por el momento en la actividad inversora, hay mucha liquidez, mucho capital extranjero, vemos un panorama muy positivo pese a las incertidumbres económicas".

Juan Luis Ramírez, socio fundador de Portobello Capital, argumentó que "incluso en los peores años de la crisis se han cerrado operaciones, especialmente en el sector del mid-market, donde el tamaño de la economía española y el número de empresas familiares facilita las inversiones". "En la segunda mitad del año pasado comenzamos a ver una relajación de los precios, algo que no pasaba en los años anteriores, donde había múltiplos de valoración muy altos, ahora se está juntando oferta y la demanda. Auguro un buen año para el sector", así de contundente se mostró Ramírez durante el evento El Capital Opina organizado por TTR y Deloitte. Por sectores, el socio de Portobello señaló a "salud, educación e infraestructuras de servicios, además de agro".

Por su parte, Alberto Bermejo, socio de Magnum Industrial Partners, "la sensación que tenemos no es de frenazo, los números de Ascri -la patronal del sector- reflejan que seguimos en máximos históricos, aunque es verdad que estas cifras tienen mucho que ver con los megadeals (Cepsa, Dorna...) Es cierto que hay cierta cautela, pero mi sensación es buena, creo que 2020 va a ser un año muy bueno de actividad". "Esta cautela no tiene porqué ser negativa, no vemos nubarrones en el horizonte", prosiguió Bermejo.

Respecto al venture capital (capital semilla), Javier Torremocha, socio fundador de Kibo Ventures, explicó que "hemos notado cero desaceleración, sigue habiendo muchísima actividad y muchísimo interés por el sector". "Cuando empezamos a invertir en 2011, se invertían en torno a 100 millones, ahora las cifras se sitúan en torno a 1.500 y 1.600 millones. España es el mercado que más ha crecido de Europa en términos relativos, aunque todavía está por detrás de otros mercados como Reino Unido o Francia y lejísimos de los gigantes de este segmento como Estados Unidos e Israel".

Peticiones al Gobierno

Al ser preguntados por lo que piden al nuevo Gobierno, los expertos congregados en este evento coincidieron en que lo más necesario para el sector es contar con unas reglas de juego estables. "La mayor contribución que pueden hacer los políticos a la industria es la seguridad, que es algo fundamental sobre todo para los inversores extranjeros. Hace unos años, preguntaban por la incertidumbre política en España, pero hoy esa preocupación no está. Por otro lado, hay que incrementar la inversión nacional en los fondos y obtener mayores facilidades más allá del ICO con políticas que la favorezcan", añadió el socio de Magnum Capital.