Siemens garantizó al Gobierno vasco que mantendrá la sede de Gamesa

El presidente de Siemens, Miguel Ángel López, mantuvo el pasado martes por la tarde una conversación con la consejera de Desarrollo Económico del País Vasco, Arantxa Tapia, para informarla sobre la operación de venta del 8% que mantenía Iberdrola en Gamesa a Siemens por 1.099 millones.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se reunió ya hace una semana para trasladarle esas negociaciones al presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu.

"La salida de Iberdrola de Siemens-Gamesa no es una buena noticia", dijo la consejera vasca

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, indicó que "la salida de Iberdrola de Siemens-Gamesa no es una buena noticia", si bien confía en que no suponga el abandono de Euskadi del fabricante eólico. En una entrevista en Radio Euskadi, Tapia aseguró que tras esa operación "existe el riesgo" de que Siemens Gamesa estudie trasladar su centro de decisiones, si bien ha indicado que la presidencia de la empresa le ha transmitido personalmente "que eso no va a ser así y que continúa apostando por Euskadi", al igual que hizo previamente el primer ejecutivo de Iberdrola.

"Siemens Gamesa ha sido y sigue siendo una empresa de referencia en renovables y que además tracciona y constituye un elemento crucial para poder desarrollar el sector eólico" y "lo tiene que continuar siendo", ha sentenciado la consejera. "Lo positivo de esa noticia es que van a estar fuera de tribunales y medios de comunicación", ha indicado.

El Gobierno Vasco no podría entrar en el accionariado de la compañía

En cualquier caso, el Gobierno Vasco no podría entrar en el accionariado de la compañía, para compensar en cierta manera el hueco dejado por la venta de Iberdrola, ya que supondría una inversión muy elevada y está fuera de su alcance, ha concluido Tapia.

Markus Tacke, consejero delegado de Siemens Gamesa, indicó el miércoles que "nos complace haber firmado un acuerdo para cooperar en el futuro con el que será nuestro antiguo accionista. Iberdrola ha sido pionera y visionaria en el sector de las renovables, así como un valioso cliente y socio de Siemens Gamesa. Esperamos explorar futuras oportunidades para trabajar con Iberdrola y ampliar nuestra larga y constructiva relación".

"Siemens Gamesa también reconoce el potencial de trabajar más estrechamente con Siemens AG y capturar los 100 millones de euros de sinergias señaladas en el anuncio que se hizo ayer (por el martes). Una cooperación más estrecha en áreas como la cadena de suministro solo puede ser beneficioso para Siemens Gamesa, nuestros clientes y nuestros accionistas. Nuestro equipo se compromete a ofrecer ese valor a nuestros grupos de interés".

Iberdrola indicó, por su parte, que las plusvalías de la operación ascendieron a 485 millones de euros.

Máximos en bolsa desde 2017

Gamesa reconquistó el miércoles en bolsa máximos no vistos desde julio de 2017, después de llegar a subir un 7,57% y tras repuntar otro 4,61% el martes, por el acuerdo al que Siemens ha llegado con Iberdrola para hacerse con la participación del 8% que la energética todavía mantenía en Gamesa. La venta del paquete de acciones de Iberdrola alcanza los 1.099 millones de euros, 20 euros por cada una de ellas, informa D. Yebra.