Ángeles Moreno: "Para los jóvenes, la investigación en comunicación estratégica es un campo muy atractivo"

Noelia García Madrid

Euprera es una asociación académica con una larga trayectoria en Europa desde 1959. Es una organización autónoma, cuya misión es estimular y promover la innovación en el conocimiento y la práctica profesional a través de la investigación y la educación en relaciones públicas y comunicación estratégica. La científica social española Ángeles Moreno preside desde el 1 de enero de este año y durante los próximos dos años la directiva de la European Public Relations and Research and Education Association, la asociación académica europea de mayor prestigio internacional en el campo de la comunicación estratégica, con sede en Bruselas.

¿Cómo ha recibido la noticia de dirigir durante los próximos dos años EUPRERA?

Primero con gran satisfacción, por haber recibido el apoyo con un consenso prácticamente completo de la asamblea y, por otro lado, con mucha responsabilidad, por el prestigio de la entidad, porque son un modelo en buenas prácticas de gestión y por el altísimo nivel de todos los académicos que me han precedido en el cargo. Es un altísimo listón y soy la primera española o español en la dirección, así que lo asumo con mucha responsabilidad, porque entiendo que debo retornar la confianza que han puesto en mí.

¿Con qué objetivos principales se presenta a dirigir esta organización?

En primer lugar, consolidar la presencia internacional de EUPRERA. Partimos de una excelente situación, porque la contribución de EUPRERA al conocimiento científico es reconocida en todo el mundo. Tenemos actualmente desde algunos de los proyectos más prestigiosos a nivel mundial hasta proyectos de innovación en educación financiados por la Unión Europea y estamos muy orgullosos del reconocimiento internacional de nuestros miembros.

En segundo lugar, es muy importante para nosotros apoyar la difusión de las redes y proyectos de investigación actuales y promover nuevos proyectos transnacionales. Esto también lo retomo en un excelente buen punto de partida, pero hay que trabajar más en el aporte de recursos para la investigación. Hay que buscar nuevas redes de financiación y continuar ampliando la transferencia de conocimiento hacia el tejido profesional. La investigación, la educación y el compromiso hacia la sociedad han estado siempre en el A.D.N. de la asociación.

En tercer lugar, pero quizás el desafío más importante de todos es la involucración de los investigadores más jóvenes. El ámbito de investigación de comunicación estratégica continúa siendo un campo muy atractivo para los universitarios, pero la carrera académica, en todos los campos, es cada vez más compleja y tiene un alto grado de burocratización, lo que la convierte en muchos países en una elección profesional árida. En este sentido, todos los años otorgamos premios a las mejores investigaciones de estudiantes de master y doctorado; además, tenemos un seminario muy exclusivo y exitoso para doctorandos. Además, hemos lanzado un proyecto sobre el sistema de publicación en las revistas académicas, que es un problema en discusión desde hace años en la Unión Europea y yo quisiera desarrollar también programas de mentoría.

¿Cuál es la misión principal de EUPRERA?

EUPRERA es una asociación académica con una larga trayectoria en Europa desde 1959. Es una organización autónoma cuya misión es estimular y promover la innovación en el conocimiento y la práctica profesional a través de la investigación y la educación en relaciones públicas y comunicación estratégica.

EUPRERA coopera con las asociaciones académicas del campo de estudio más prominentes en Europa, EEUU y en el mundo y lleva a cabo su misión en cooperación con otras asociaciones profesionales nacionales e internacionales.

Uno de sus principales objetivos es promover redes y proyectos de investigación. En las dos décadas que llevamos de este siglo EUPRERA ha proporcionado los resultados de investigación más relevantes sobre comunicación estratégica en Europa y también los estudios con mayor cantidad de datos sobre la profesión en todo el mundo.

Entre otros, su proyecto Global Communication Monitor está reconocido como el mayor estudio científico sobre la gestión de comunicación en el mundo. Sus informes anuales y bienales en Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia Pacífico proporcionan conocimientos de gran valor para la transferencia de conocimiento a los líderes de comunicación en los diversos sectores productivos, políticos y sociales.

¿En qué consiste exactamente la comunicación estratégica?

Para explicarlo de una manera sencilla, nuestro objeto de estudio se ubica en la disciplina académica de Relaciones Públicas, entendidas como las relaciones que se establecen entra las organizaciones y sus públicos. Estas relaciones son fundamentalmente comunicativas y, a pesar de la mala prensa que el término relaciones públicas tiene en muchos de los países hispanohablantes, desde el siglo pasado se conceptualizan como una práctica profesional que busca el beneficio de las organizaciones al mismo tiempo que el de las sociedades.

Las relaciones públicas pueden entenderse también como comunicación estratégica, o dentro del concepto más amplio de comunicación estratégica, que comprendería todas las comunicaciones que se llevan a cabo en una organización, incluidas aquellas destinadas a las funciones de marketing. De modo que cualquier tipo de empresa u organización, ONGs, partidos políticos, instituciones, etc. comunican con sus entornos y el conjunto de todas esas comunicaciones profesionalizadas conforma la comunicación estratégica.

¿Cómo se encuentra a nivel europeo la investigación en las universidades?

La producción de investigación en Europa sigue siendo muy importante a nivel mundial y la mayor parte de la investigación se produce en las universidades, aunque muchas veces esto no sea algo conocido socialmente. Dependiendo de las distintas disciplinas, hay cada vez más cooperación también entre las universidades, el sector privado y distintas articulaciones de la sociedad civil. En nuestro campo se producen también muchos informes y modelos de investigación aplicada en la industria, pero la investigación de mayor calidad y rigor proviene del ámbito científico, y se produce en el seno de las universidades.

¿Con qué propuestas pretende mejorar la situación de la investigación de comunicación estratégica en las universidades españolas?

Mi deseo es poner en valor la investigación sobre gestión de comunicación en España y para ello traemos a nuestro país el próximo congreso anual de EUPRERA en octubre de 2020 a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Nuestras colegas de Pamplona (Natalia Rodríguez, Elena Gutiérrez y Mónica Recalde), están organizando un magnífico encuentro donde se darán cita alrededor de 120 investigadores internacionales en el ámbito de la gestión de comunicación, no sólo investigadores europeos y miembros de EUPRERA, sino también algunas figuras relevantes de Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, etc.

Será una oportunidad por una parte para involucrar y visibilizar a nuestros colegas de todas las universidades españolas, muchos de ellos miembros de la Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas, y, por otro lado, para poner en valor y discutir la involucración del tejido profesional en España en el impulso del I+D en nuestro sector.

Desde su punto de vista, ¿dónde se encuentra el principal problema de que el porcentaje de las alumnas sea tan bajo en las áreas STEM?

Las investigaciones al respecto apuntan a muy diversos factores, pero, como todos los problemas de brechas de género, tienen su raíz en los factores culturales. En el ámbito académico de comunicación estratégica no hay un problema de género en la entrada a la profesión, aunque sí se ha constatado otros problemas como la brecha salarial o el techo de cristal.

Respecto a la incorporación tecnológica en el campo profesional de gestión de comunicación, algunas de nuestras investigaciones más recientes muestran que en Europa ya no se está produciendo la llamada brecha tecnológica de género, es decir, que ya no existen diferencias por género en las competencias tecnológicas de las profesionales.

¿Tiene pensado tomar algún tipo de medida para disminuir la brecha de género en estas áreas?

EUPRERA como institución está muy comprometida con la igualdad de género y es especialmente cuidadosa en eliminar las desigualdades en su interior. Por ejemplo, desde hace muchos años, mujeres de distintas nacionalidades han ocupado puestos en la dirección. En estos momentos la junta directiva está formada por cuatro mujeres y dos hombres. El mayor proyecto sobre innovación en educación que tenemos ahora mismo está liderado por una mujer. Las mujeres premiadas en distintas categorías tampoco son muchos años superiores en número a los hombres. Esta política pro-diversidad en general (con membresías más baratas para los investigadores de países con economías más débiles, por ejemplo) y en contra de la discriminación de género en particular, es nuestro mejor modo de apoyar la carrera de las investigadoras más jóvenes. No obstante, hay que seguir prestando atención a las barreras de género, con el único objetivo de derribarlas.

Fuera de la asociación, somos conscientes de la persistencia de las desigualdades de género, tanto en el ámbito académico como en la práctica profesional de la comunicación estratégica. Desde mi experiencia personal, yo diría que el contacto con EUPRERA primero me supuso un choque por contraste y después una referencia de buenas prácticas que me ha llevado a un mayor compromiso y activismo feminista. Aunque el Grupo de Estudios Avanzados en Comunicación en el que investigo en España es también un entorno no-sexista por el liderazgo excepcional del Dr. Saperas, si he experimentado y presenciado múltiples situaciones de discriminación de género en las instituciones españolas.

En este sentido, considero que nuestra mayor aportación debe ser la investigación crítica. Uno de los mayores problemas para acabar con las discriminaciones de género es su negación y por ello EUPRERA ha promocionado la investigación de género en la profesión en Europa, en Lationamérica, y concretamente también en España con el estudio Gendercom elaborado para la Asociación de Directivos de Comunicación. Tenemos una red propia de investigación de género, Women in PR, y este año comenzaremos un nuevo proyecto internacional liderado por una joven investigadora croata afincada en UK. Nuestra mejor arma como investigadores es poner el elefante en la habitación y no permitir que decaiga la discusión y la reivindicación en la esfera pública.