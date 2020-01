García Garrido: "El negocio de viajes de empresas de Nautalia es el que más recorrido tiene"

Rubén Esteller Madrid

Rafael García Garrido es director general de Nautalia Viajes desde septiembre de 2015. Desde entonces, el ejecutivo ha sido capaz de darle la vuelta al negocio y convertirlo en rentable.

Una vez superados los 400 millones de facturación, ¿cuál es su objetivo para este año?

Crecer a doble dígito. Lo normal sería quedarnos en 440 o 450 millones. Ese sería el objetivo. Ahora vamos a ver si lo conseguimos pero desde hace cinco años lo estamos logrando. Este año hemos crecido un 19%. Vamos a consolidar los negocios que ya tenemos y abrir nuevos. La parte vacacional la tenemos muy consolidada igual que eventos, donde somos uno de los tres más importantes, y después tenemos los servicios a empresas donde tenemos mucho recorrido.

¿Han ganado algún contrato de empresa recientemente?

Llevamos las dos cuentas más importantes de España. El Ministerio de Defensa y el de Interior que tienen mucha importancia. Tenemos un equipo de 70 personas dedicado a estos ministerios.

"Montamos Nautalia Live y ha dado sus frutos con la organización del Festival Vive Latino"

¿Cómo están posicionados en las empresas del Ibex?

Ahí estamos empezando. Solo tenemos cinco años. A nivel local somos fuertes pero ahora tenemos todo por recorrer. La parte de Bussiness Travel en Nautalia es la que más recorrido tiene.

¿Cómo ve la fusión de Aboris con Globalia?

Lo veo como una oportunidad. Ahora somos el tercer jugador pero creo que además donde ellos no lleguen, lo haremos nosotros. Puede ser una oportunidad en el lado de franquicias como en el de propias o de personas. Tendrán que buscar economías de escala y lo veo bueno para el sector y una buena decisión por su parte. Este es un negocio de volumen, por lo tanto, a más volumen si contienes los gastos, pues mejor te va y es donde harán los esfuerzos.

¿Cómo ha logrado darle la vuelta al negocio?

Apostamos por la diversificación. Montamos Nautalia Live y la verdad es que este año ha dado sus frutos con la organización del Festival Vive Latino que será en Zaragoza el 11 y 12 de septiembre. Esperamos meter a 100.000 personas si todo va bien. Creemos que lo vamos a lograr porque hemos salido a la venta el 18 de diciembre, llevamos ya vendidas 32.000 entradas y quedan aún nueve meses. En un festival la venta importante se produce un mes antes. Estamos muy ilusionados. Tenemos un cartel brutal. El Festival lleva 20 años en México y allí meten a 190.000 personas. Es la primera vez que se hace en Europa. Hemos elegido Zaragoza porque es una ciudad bien posicionada para que asista gente de Madrid, Barcelona y Valencia y porque llevan muchos años sin un gran evento musical y el recinto de la Expo es una maravilla. ¡Ojala lo tuviese Madrid! Aquí nos tenemos que ir a Ifema, en mitad de la nada, mientras que la Expo está en el centro de la ciudad.

"Una agencia de viajes tiene muchas posibilidades de hacer más cosas que no sean puramente el viaje"

¿Será uno de los mayores ?

En asistencia será uno de los mayores de España porque además tenemos un cartelón. Es una parte importante en la que vamos a seguir creciendo haciendo otros festivales así como la promoción de alguna gira internacional que se produzca en verano y otro proyecto que tenemos entre manos que tiene que ver con la diversificación para el año que viene. Al final una agencia de viajes tiene muchas posibilidades de hacer más cosas que no sean puramente el viaje, aunque lo alimenten y que nos hagan ser mucho más conocidos.

¿Buscan un perfil joven?

Uno de los grandes retos que tienen las agencias es atraer a los jóvenes. Hoy es impensable que un joven vaya a una agencia de viajes porque se mete en internet y lo hace y que forma mejor que acercarnos por el mundo de la música. Creo que por ahí podemos acertar.

"Tenemos un departamento que hace viajes de golf, otro que hace viajes a eventos deportivos..."

¿Y otras vías como viaje gastronómico o de aventuras?

Tenemos de todo pero cuanta más especialización tengas es mucho mejor. Tenemos un departamento que hace viajes de golf, otro que hace viajes a eventos deportivos. Al final la gente busca servicio y eso se da vía especialización aunque seas una agencia generalista. Nautalia lleva ya 10 años y estamos muy contentos de cómo ha virado en los últimos cinco años de ser una agencia que perdía mucho dinero a ser una agencia rentable.

¿La Plaza de Toros de Las Ventas es más rentable por los conciertos que por los toros?

Todavía no. pero es una parte importante. Tenemos el invernadero, donde hemos hecho más de 60 shows este año pero aún no se puede usar el anillo entero pero es una parte fundamental. Ahí también hace falta diversificación no puedes vivir solo de un negocio. En la plaza de toros dependemos mucho del tiempo. Años como el pasado fueron estupendos y hace dos años de 34 tardes llovió 25. El empujón final lo multiplicas y son 70.000 personas menos. por el tiempo.

¿Van a ir a por más plazas?

Este año sale la de Málaga y estamos muy interesados. Queremos crecer en este área.

¿Ve un problema para los toros la ley de protección animal que quiere Podemos?

Leo que nos quieren quitar las subvenciones. Que nos quiten todas las subvenciones porque no hay. Este país y este Gobierno tiene un montón de problemas más antes que este pero es verdad que este suena mucho.