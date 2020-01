Alantra rediseña su web como parte de su transformación cultural

Alantra da un paso más en su estrategia de transformar culturalmente la compañía y potenciar su interacción con clientes e inversores. El lanzamiento de la nueva página web se produce en un momento de transformación para el grupo para ser una empresa innovadora, transparente y emprendedora. Como parte de dicha transformación, la compañía ha adoptado el nuevo lema 'Possibility is in the ascent'.

Santiago Eguidazu, Presidente Ejecutivo de Alantra, ha señalado que "mediante 'Possibility is in the ascent' queremos decir a nuestro clientes, profesionales y mercados en los que operamos que la fortaleza de Alantra es crear, innovar, crecer y proveer a nuestros clientes e inversores del mejor asesoramiento posible".

"La Posibilidad, en una firma como la nuestra, evoca a la transformación de ideas en oportunidades y negocios; a la obtención resultados y lograr que 'las cosas pasen' en beneficio de nuestros clientes e inversores; y a la capacidad de comprender y potenciar el desarrollo de nuestro talento", añade el presidente de la firma española.