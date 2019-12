Juan Ortín (DBK Informa): "Contar con profesionales en el tratamiento de los datos es clave para ser competitivos"

elEconomista ha publicado junto a Informa el ESP Salud 250 donde gracias al trabajo de esta firma se puede comprobar todos los datos que rodean al sector sanitario. Juan Ortín, director del Observatorio Sectorial DBK Informa, explica la importancia del tratamiento de los datos ante los grandes volúmenes de información.

¿Cómo evoluciona el número de empresas en el último año?

El pasado noviembre la creación de sociedades cayó casi un 11% respecto al mismo mes de 2018 y las cifras acumuladas muestran también un descenso, aunque más reducido, del 2%. Así, se puede asegurar que las constituciones no alcanzarán el número de 100.000 este año. Durante los años anteriores a la crisis, entre 1994 y 2006, salvo en tres años, se había superado esta cifra con creces. Tanto en noviembre como en lo que va de año, la disminución de las altas se produjo en la mayoría de las autonomías.

¿Está habiendo más concursos?

El número de procesos concursales que se inicia en España respecto al total de empresas activas no es muy elevado si lo comparamos con otros países europeos y no refleja el número de empresas que se encuentran en dificultades. El máximo histórico se alcanzó en 2013, con 9.310 procesos. En lo que llevamos de año los datos bajan un 6 por ciento respecto con 2018, quedando en 4.084. Cataluña concentra la cuarta parte de los concursos declarados hasta la fecha. El sector que más recorta es Construcción y actividades inmobiliarias.

¿Y liquidaciones?

Aunque las disoluciones retroceden en noviembre, la cifra acumulada está por encima, un 2%, de la del año pasado, ya son 23.621. Este aumento se debe en gran parte a la subida de las disoluciones registradas en el sector de la Energía. Madrid es la comunidad con un mayor número de procesos en lo que llevamos de año, con más del 27% del total. Los datos de disoluciones en nuestro país alcanzaron su pico también en 2013, con 31.225. Después han ido bajando y subiendo pero sin llegar a superar las 27.000.

¿Aprecian una ralentización?

Sí, en 2019 se observa una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía española, tendencia que ya se registró en 2018, si bien a corto plazo no se prevé una fase de recesión. Así, frente a las variaciones del PIB del 3% y 2,9% contabilizadas en 2016 y 2017, respectivamente, el ascenso en 2018 se situó en el 2,4% y las estimaciones para el cierre de 2019 apuntan a un aumento de alrededor del 2%. Tanto el consumo de los hogares como la formación bruta de capital fijo han crecido en 2019 menos que en ejercicios anteriores. Es previsible que la ralentización se mantenga en 2020 y el crecimiento se reduzca hasta el 1,5%.

¿Cómo ve el sector sanitario?

De acuerdo con la información que disponemos en el Observatorio Sectorial DBK Informa, generada a partir del análisis continuado de los principales mercados relacionados con la salud, este gran sector muestra en los últimos años un comportamiento dinámico. Su facturación ha experimentado un ascenso continuado, estimándose una variación del 3 al 4% en 2019. Cabe señalar el interés por el sector de inversores nacionales e internacionales, lo que ha originado la realización de importantes operaciones corporativas e impulsado el proceso de concentración. La creciente internacionalización de la actividad de compañías españolas, como por ejemplo en la industria farmacéutica, es también un hecho relevante.

¿Qué segmentos del mercado sanitario están creciendo más?

El crecimiento es generalizado. No obstante, los segmentos de centros médicos especializados, seguros de salud y servicios asistenciales a domicilio están creciendo en 2019 ligeramente por encima del conjunto del sector. Cabe subrayar también el fuerte aumento que vienen registrando este año las ventas españolas en el exterior de especialidades farmacéuticas, cerca del 20% hasta septiembre.

¿Por qué es importante tener acceso a los datos de Informa D&B?

Informa D&B es la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing sobre empresas y empresarios individuales. En la actualidad cuenta con la que probablemente sea la mayor base de datos de empresas españolas. Llevamos años aplicando el Big Data o el Machine Learning al tratamiento de los datos.

Y el valor de la información es clave...

Hoy en día el valor de la información no se cuestiona y las empresas no pueden obviar la necesidad de analizar un gran volumen de datos si quieren seguir siendo competitivas. Pero no deja de ser todo un reto, ya que se trata de datos no estandarizados, de fuentes, canales y formatos diversos. Contar con profesionales en el tratamiento de los datos es tan importante, les asegura que van a obtener los mejores resultados posibles. Nuestro compromiso es ofrecer les la información precisa que necesitan en cada momento para agilizar su toma de decisiones.

¿A cuánto datos tienen acceso ya?

Nuestra base de datos nacional incluye datos de 6,8 millones de agentes económicos nacionales y, gracias a nuestra pertenencia a la red global de Dun&Bradstreet, ofrecemos información de 350 millones de empresas en todo el mundo. Cargamos 700.000 balances de compañías al año y nuestra capacidad nos permite actualizar 150.000 datos diariamente.