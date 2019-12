El Estado cifra en 103 los afectados por la talidomida

El Comité Científico-Técnico de la Talidomida ha analizado 511 expedientes de pacientes pero ha estimado que las embriopatías asociadas al fármaco de Grunenthal son sólo el 20 por ciento. El Real Decreto que se iba a aprobar con una cuantía económica para resarcir a las víctimas aún es un proyecto.

Tras mucho tiempo de insistencia, los afectados por el medicamento talidomida ya tienen el veredicto del Gobierno. 103 expedientes de los 511 analizados han sido los dictaminados por el Comité Científico-Técnico como embriopatías asociadas al fármaco de Grunenthal. La decisión se ha tomado esta mañana tras la reunión que han mantenido los técnicos, encabezados por el ex consejera de Murcia, Encarna Guillén. El Ministerio de Sanidad asegura que la cifra de 103 podría aumentar porque el procedimiento todavía no ha concluido. La razón es que hay expedientes no finalizados por las comunidades autónomas y otros en los que se ha solicitado completar la información.

Para resarcir económicamente a estas personas el Gobierno tenía preparado un Real Decreto con 20 millones de presupuesto. Sin embargo, la demora en la formación de gobierno (la interinidad supera ya los 10 meses) provoca que ese texto legislativo no sea más que un proyecto a día de hoy. Es decir, no hay dinero aprobado aún para indemnizar a las 103 víctimas que hoy el Gobierno ya reconoce.

En las próximas semanas se procederá al envío de los informes a las comunidades autónomas que posteriormente se transmitirá a los pacientes, realizando el acompañamiento y asesoramiento a los clínicos que se encargarán de este cometido para que se realice de la forma más humanizada posible. Dentro del proceso de evaluación se ha diseñado y elaborado un panel de genes, específico y único el mundo, de 47 de los mismos, ligados a 55 enfermedades diferentes, que puedan asemejarse en las anomalías de la embriopatía por talidomida.