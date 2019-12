El juego se rebela: "El Gobierno nos limita mientras usa niños para promocionar Loterías"

El sector del juego está dispuesto a plantar batalla si el Gobierno de coalición que preparan el PSOE y Podemos limita su actividad, restringiendo, por ejemplo, la capacidad de publicitarse mientras da vía libre a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). "Si eso ocurre, al día siguiente presentaremos un recurso ante la Comisión Europea", explica Alejandro Landaluce, director general de la patronal Cejuego, que agrupa a operadores privados, como Cirsa o Codere.

Según Landaluce, "cuando la Lotería del Niño, tal y como ha ocurrido, le toca a un niño, pone de manifiesto la existencia de varias inconsistencias en la sociedad en la que operamos las empresas del juego, ya sean públicas o privadas, ya que juego es juego sea de la índole que sea".

Cejuego se muestra muy crítica, por ejemplo, con el hecho de que Loterías está utilizando la imagen de los niños de San Ildefonso para promocionarse.

Control de menores

Según dice, "cualquier medida que se tome, tanto para el control de menores o la planificación del los puntos de venta de actividades de juego debe afectar por igual a todo el sector del juego".

La legislación española establece que un menor de 18 años no puede participar en actividades relacionadas con el juego, pero para el director general de la patronal, "todos debemos estar comprometidos con el cumplimiento de esta norma de convivencia", sin excepciones. Landaluce se muestra contundente y asegura que "lo que no puede ser es que mientras que el Gobierno limita nuestra publicidad y las autonomías quieren impedir que se abran locales a menos de 500 metros de un colegio, el operador público utilice sin problemas para su promoción a los niños de San Ildefonso".

Irresponsabilidades

El director general del juego recuerda además la gran irresponsabilidad de vender boletos de Loterías a un menor, algo que está pasando. "Nosotros tenemos inspecciones continuas, pero el regulador debe vigilar la actividad y comprobar que no se estén produciendo quebrantos de la normativa con la venta de boletos o quinielas a menores de edad en oficinas de Loterías y Apuestas del Estado o de Rascas en los quioscos de la ONCE".

Cejuego, que agrupa a compañías como Cirsa o Codere, defiende una regulación de la publicidad igual para todos, porque, de lo contrario, mientras que SLAE y la ONCE no tendrían ningún límite para anunciarse como y cuando quieran en prensa, radio o televisión, los operadores privados no podrían hacerlo ni en horario infantil ni en todos aquellos espacios que pudieran llegar potencialmente a los menores de edad.

El pasado mayo, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, recomendó ya al Gobierno que estudiara, en colaboración con las comunidades autónomas, la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y de las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e Internet, salvo las loterías y los juegos de la Once, una petición que el ministerio de Hacienda aceptó estudiar. El PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo en octubre de 2018 para sacar adelante los Presupuestos Generales (PGE) de 2019, que incluía ya un punto específico para aprobar una nueva regulación del juego online, aunque finalmente las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez no obtuvieron el apoyo suficiente del Congreso de los Diputados.

Pacto

Lo que le inquieta al sector del juego es que aquel documento vuelve a cobrar vigencia tras el pacto firmado por el presidente del Ejecutivo en funciones y Pablo Iglesias después de las elecciones del 10 de noviembre. Y es que la regulación del juego para evitar la entrada de los menores es un asunto que las dos formaciones coinciden en colocar en un lugar preferente entre las medidas a tomar De hecho, en el pacto que rubricaron el PSOE y Unidas Podemos el pasado 12 de noviembre, en su segundo punto, se señala así de forma explícita el objetivo de "controlar la extensión de las casas de apuestas".

En el documento de octubre de 2018, se hace referencia a que "en estos últimos años han proliferado modalidades de juego online que están utilizando fórmulas de publicidad muy agresivas vinculadas a la imagen de personas famosas, habitualmente deportistas de éxito, o a bonos de acceso gratuitos". Asimismo, advierten de que "cada vez es más frecuente que las emisiones de los partidos deportivos de fútbol o baloncesto estén inundadas de anuncios que ofrecen apostar en directo, convirtiendo esta actividad en algo muy accesible para todo tipo de personas, incluidos los menores, generando graves problemas de adicción y ludopatía".

El PSOE y Podemos consideran que "es imprescindible reconducir esta situación" y, para ello, acordaron aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco. Asimismo, abogan por incluir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos, que ç"permitan reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor".

Protección de los menores

Los dos grupos quieren, "instar y reforzar la implicación y apoyo de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar". De igual modo, se comprometen a "reorientar la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online para destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego".