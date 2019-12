Navidul presenta su campaña de Navidad 'Chef Pro', que se dirige con humor a los programas de cocina

Navidul presentó este lunes Chef Pro, que no es 'el nuevo concurso de cocina que te demostrará que todos podemos dominar los secretos de la alta cocina', sino el título de su nueva campaña de publicidad que, desde el humor, pone de manifiesto el valor de disfrutar de los placeres sencillos.

Desde su liderazgo, Navidul, una marca de Sigma en Europa, ha concebido esta campaña "como un homenaje a la sencillez, a esas cosas y esos momentos que, aun siendo habituales, siempre es bueno saber valorar", señala Juana Manso, directora de la Unidad de Negocio Navidul. "El jamón es, precisamente, el icono de ese producto sencillo apegado a nuestra cultura gastronómica que se disfruta y se comparte en familia", explica Juana Manso.

Chef Pro, que se estrenará este martes en televisión, ha sido creada por la agencia The Cyranos partiendo de una realidad: en España, la comida es parte esencial de los momentos de reunión, como la Navidad. Pero no cualquier comida. "Tal vez no haya alimento más icónico que el jamón para definir eso que pasa en nuestra cultura cuando nos sentamos a comer con los que queremos. Es casi el momento más disfrutable del día, pero también últimamente y, sobre todo en estas fechas, nos genera una presión muy grande", comenta Leandro Raposo, Presidente Creativo de The Cyranos.

En este sentido, Raposo destaca la apuesta de Navidul por "revalorizar el pasar más tiempo en la mesa y menos en la cocina; el recuperar el lujo de lo disfrutable pero no de lo complicado, ni pretencioso. Es algo que nos parece que excede la comida y que puede ser una filosofía para muchas cosas de la vida", afirma el Presidente Creativo de The Cyranos.

'Sifón de antimateria'

La película arranca con unos valientes anfitriones que, en su búsqueda del menú perfecto para la cena de Navidad, permanecen atentos al estreno de 'Chef Pro', un programa televisivo que les propondrá unas sofisticadas recetas elaboradas con instrumentos de cocina tan "habituales" en los hogares españoles como el 'sifón de partículas antimateria' o singulares procesos de elaboración como la 'acidificación' o la 'básica gelificación'. Frente a ellos, el jamón curado: 'Esta Navidad saboreemos lo sencillo. Solo, con pan, con tomate, con queso, con risas, con amigos con familia', concluye el spot.

En este sentido, la campaña responde a "esa tendencia clara de vuelta a los básicos en alimentación, a un producto tan habitual en nuestras mesas desde siempre como es el jamón curado, productos que son muchas veces el centro de esos momentos de verdad, en los que triunfa el sencillo placer de compartir", explica la Directora de la Unidad de Negocio Navidul.

Con piezas de 60' y 30', Chef Pro estará presente en digital, en cine y en televisión, además de contar con menciones de 20' en radio.