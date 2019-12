Facebook simplifica el inicio de sesión basado en el número de teléfono

Facebook ha introducido cambios en la pantalla de inicio de sesión y recuperación de cuenta que buscan simplificar el proceso con un sistema de autocompletar información, enfocado a países de Latinoamérica, Asia y África, que presenta como opcional y que no exige al usuario compartir su número de teléfono.

La compañía entiende que no en todos los países se usa de igual forma el acceso a su plataforma a través de un correo electrónico, dado que hay lugares en el mundo donde los usuarios ni siquiera cuentan con uno, siendo más habitual el acceso mediante el número de teléfono.

Se trata, además de países donde, dadas las limitaciones de la red, suele ser común contar con varias tarjetas SIM, lo que dificulta la identificación de la SIM primaria en el inicio de sesión en la cuenta de Facebook.

Por ello, la compañía tecnológica se ha aliado con operadoras de servicio móvil de Latinoamérica, Asia y África para ofrecer un nuevo sistema de inicio y recuperación de cuenta. Así, cuando el usuario vaya a cerrar sesión verá una nueva pantalla en la que se le preguntará si quiere guardar sus datos de acceso.

La colaboración con las operadoras busca que el proceso de inicio de sesión funcione correctamente "sin importar el tipo de red o de dispositivo que la persona esté usando", explican desde Facebook en un comunicado.

Asimismo, y para evitar errores al escribir los números, la compañía ha introducido la opción de autocompletar información para el registro, el inicio de sesión y la recuperación de cuenta. Al desarrollar esta función con los operadores de servicio y no solo con los navegadores, "hace que esta capacidad esté disponible para más personas en más dispositivos", aseguran.

No obstante, se trata de novedades opcionales, como indican desde la compañía, por lo que también se preguntará al usuario si quiere o no guardar su número de teléfono. Si opta por no usar estas nuevas opciones, Facebook asegura que "no recibiremos su número de la red móvil para autocompletar el formulario".