Joao Manso Neto (EDP Renovaveis): "Estamos trabajando ya para instalar eólica marina flotante en Canarias"

Joao Manso Neto, consejero delegado de EDP Renovaveis, ha alcanzado el 70% de desarrollo de su plan estratégico y mantiene su política de vender o incorporar socios en activos para seguir financiando su crecimiento. La compañía, con sede en Madrid, busca ya nuevas oportunidades, entre las que destaca la posible instalación de eólica marina flotante en Canarias.

¿Cómo ha evolucionado el plan de negocio?

Tenemos un plan ambicioso, pero realista, de hacer 7 GW hasta 2022. Cuando presentamos este plan al mercado en marzo, teníamos el 45% de los desarrollos y, hoy por hoy, estamos en el 70% de ejecución. Además de la cifra global, lo importante es la calidad, porque no estamos demasiado concentrados en un mercado, ni en una tecnología. Quiero subrayar que además estamos creando opciones concretas para la extensión de 2022. Estados Unidos continúa siendo un mercado muy importante, pero además estamos siendo exitosos en nuestros mercados tradicionales y entrando en otros nuevos, como Colombia. En Estados Unidos, la energía solar está teniendo un peso muy importante. Hemos firmado más de 400 MW en nuevos proyectos solares, en Brasil más de 200 MW y a partir de 2022 subrayaría la parte de eólica marina, donde hemos ganado 800 MW en Massachussets. Son inversiones que ocurrirán a partir de 2022, pero estamos trabajando ya en ellas. Seguimos creciendo muy bien, siempre respetando criterios de rentabilidad y trabajando con activos y contratos a largo plazo. Si quisiéramos vender en el mercado sería más fácil, pero continuamos con nuestra política de contratos a largo plazo para sostener la calidad.

¿Revisará al alza la estrategia?

Primero cumpliremos y después tendremos que seguir. Por ahora, nuestro objetivo es cumplir con el plan. Ahora, es evidente que nuestra capacidad de buscar activos rentables se está confirmando y seguimos con la política de crecimiento, con calidad y contratos a largo plazo. Para nosotros lo más importante es mantener la prudencia financiera. No gastamos más de lo que podemos ganar. Este año no vamos a hacer ninguna desinversión más, pero el año que viene seguiremos haciéndolas. No vamos a aumentar la deuda. El crecimiento será compatible con la solidez financiera.

"Quienes invierten en EDPR quieren crecimiento. Los dividendos no son el principal atractivo de esta compañía".

El dividendo entiendo que se mantendrá estable.

Sí, esta es una compañía de crecimiento. Mantenemos la misma política. Aquellos que invierten en EDPR quieren crecimiento. Los dividendos no son el principal atractivo de esta compañía. Si quisiera distribuir dividendo lo podría hacer, pero afectaría al crecimiento. Hoy por hoy, habiendo tantas oportunidades de crecimiento rentable, no creo que sea la mejor opción.

Tras la opa de China Three Gorges, ¿teme que se trocee su compañía?

La opa de CTG no tuvo éxito. Murió y la empresa sigue operando normalmente. Además diré que una de las ventajas de esta compañía es su cartera y su gestión centralizada, que le permite crecer a nivel global. Trocear la compañía sería una pérdida de valor. No está previsto.

"El proyecto de Portugal está yendo bien y está muy cerca de la conclusión"

El desarrollo de los 500 MW de Wind Float en Corea, ¿cómo se va a financiar?

Windfloat es una tecnología que va a crecer mucho más de lo que se esperaba para los países que quieren renovables y no tienen condiciones para hacerlo en suelo. Hay países como Japón, Francia o Corea del Sur, que tienen así otra opción de crecimiento. El proyecto de Portugal está yendo bien y está muy cerca de la conclusión. Vamos a hacer otro del mismo tamaño en Francia y nuestra perspectiva es que, a medio plazo, esto va a funcionar. En eólica marina, la financiación suele ser con project finance, así que cuando son grandes cantidades se busca un conjunto de operadores para financiarlo.

¿Llegará la eólica flotante a España?

España, sobre todo en Canarias, es un sitio donde la eólica flotante tiene todo el sentido. Además, el coste de la electricidad en las islas es muy alto y hay centrales totalmente obsoletas, a fuel o diésel, y por lo tanto diría que es más barato que el coste de la electricidad en esas islas. Canarias es un mercado que nos interesa para la eólica flotante y vamos a ver si en 2020 hay noticias positivas. Estamos trabajando y haciendo estudios de prospección, pero eventualmente tiene que haber una decisión del Gobierno, pero creo que hoy no solo por cuestiones ambientales sino también por el coste, la eólica flotante ya puede salir en Canarias.

"La electricidad tiene la mayor parte de los impactos de la descarbonización"

¿De qué tamaño sería el proyecto?

No quiero entrar en muchos detalles, pero sería más grande que Windfloat Atlantic. Quizá no sea solo un parque porque son varias islas, pero es una cosa que se está estudiando en profundidad y requiere su tiempo, pero el mensaje es que la eólica flotante en Canarias tiene justificación ambiental y económica.

¿Irían con algún socio?

Iremos con socios, pero no quisiera dar más detalles.

¿Repsol podría estar interesado?

Tenemos buenas relaciones con Repsol.

¿Cree que se necesita una reforma fiscal para la energía? ¿Por dónde debería ir?

La electricidad tiene la mayor parte de los impactos de la descarbonización. El punto fundamental tiene que pasar por tributar menos la electricidad y más el CO2 de manera transversal.