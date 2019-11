Ingrid Bichelmeir-Böhn: "La piratería industrial puede poner en riesgo incluso la vida de las personas"

elEconomista Madrid

La lucha contra la piratería en Schaeffler se inició hace años. En el año 2004 Schaeffler creó además un departamento central para luchar contra la piratería e infracción de productos y de sus marcas. Desde entonces el Equipo de Protección de Marca ha gestionado varios miles de casos y ha destruido cientos de miles de rodamientos falsificados. No se trata en absoluto de casos exclusivos de la región asiática. En Europa y EEUU también se dan un gran número de importantes casos de falsificación e infracción marcaria. Hablamos con Ingrid Bichelmeir-Böhn, Responsable de Brand Protection de Schaeffler.

La piratería de productos es sobradamente conocida, pero no suele relacionarse de entrada con productos industriales. ¿Es este un problema grave para la industria?

Es cierto que relacionamos los productos falsificados con la moda, el calzado, la joyería u otros productos de consumo. Pero la realidad es que el efecto de la piratería no resulta ajeno al ámbito industrial. Por ejemplo, solo en el ámbito de las plantas de fabricación y maquinaria se calcula que los productos falsificados suponen pérdidas anuales de hasta 7.300 millones de euros al sector (Estudio de Piratería de Producto 2018 de la VDMA). Se trata de un problema global, no exclusivo de mercados como Asia, donde la falsificación de rodamientos es más acusada, sino que también afecta a mercados como el europeo. Además, por desgracia, más allá de las consecuencias económicas, los componentes industriales falsificados tienen otras consecuencias más graves que pueden incluso poner en riesgo la vida de las personas.

¿Qué riesgos implica el uso de rodamientos falsificados?

Muchos, ya no solo para el fabricante, que obviamente pierde prestigio y dinero, sino también para los fabricantes de maquinaria, equipos, vehículos, etc. que instalen rodamientos en su producto final. El fallo de un producto en la maquinaria de producción genera paradas imprevistas con importantes pérdidas económicas. Por otro lado, si tenemos en cuenta que los rodamientos están presentes en todos los medios de transporte, no es difícil imaginar las nefastas consecuencias de un posible fallo durante el funcionamiento. La falsificación de rodamientos afecta a todos los tipos y tamaños, por los que ningún sector industrial está exento de sus riesgos.

Dedica su trabajo diario a perseguir rodamientos industriales falsificados y para usted son evidentes los peligros. ¿Lo son para la industria?

Cada vez más. En algunos casos lo han descubierto de la peor manera posible, al adquirir rodamientos falsificados y descubrirlo al no alcanzar el rendimiento esperado en su maquinaria y equipos. Otros, gracias a las campañas de sensibilización que se llevan a cabo a lo largo de los últimos años. Schaeffler colabora activamente desde hace años en las campañas de concienciación a clientes con asociaciones como la WBA (World Bearing Association) y también con campañas propias a clientes y colaboradores. Con los años hemos desarrollado a su vez una importante red multidisciplinar para detectar las falsificaciones y mitigar su efecto en el mercado. Mantenemos además un contacto continuo con las autoridades pertinentes, que cada vez son también más conscientes de las falsificaciones en el ámbito industrial y un punto clave al controlar el tráfico de mercancías.

¿Qué conocimientos son necesarios y qué recursos invierten para detectar las falsificaciones?

Es necesario contar con conocimientos específicos en rodamientos. Los rodamientos originales presentan unas características específicas reconocibles visualmente que pueden ayudar a confirmar si un rodamiento es o no original, lo que hace que pueda detectarse antes incluso de ser instalado en la máquina o aplicación. Lo mismo ocurre con los embalajes. Pero no siempre es así. En ocasiones el rodamiento es idéntico en aspecto, pero no tiene las mismas propiedades técnicas que uno original. Por eso contamos con equipos específicos destinados a verificar si un rodamiento es o no original. En Schaeffler hemos encontrado además un aliado en la tecnología. Desde hace años marcamos los embalajes de los rodamientos con códigos data matrix que los hacen trazables e identificables fácilmente con apps de desarrollo propio, como OriginCheck. Con solo escanear el código desde un Smartphone, es posible obtener la información de la planta en la que ha sido fabricado. Caso que no lo reconozca, indica los siguientes pasos a seguir. Es una forma muy sencilla de evitar daños mayores por el mismo cliente. Concienciar al cliente sobre los riesgos y cómo detectarlos es clave para el éxito de todo el proceso.

Supongamos que se detecta un rodamiento falsificado, adquirido por un cliente. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Una vez somos alertados de una sospecha, la maquinaria se pone en marcha. Nuestros procedimientos están estandarizados independientemente del lugar del mundo en la que esta ocurra. Corroboramos con nuestros especialistas si se trata verdaderamente o no de una falsificación. Si así es, se le comunica al cliente y se le solicita que nos informe sobre la fuente. Tan pronto como se completa la cadena de pruebas, se contacta con las autoridades pertinentes para iniciar los siguientes pasos. Tras la investigación correspondiente, se inician las acciones legales necesarias para incautar los rodamientos falsificados. Para ello, se realizan en ocasiones redadas. Es muy importante retirar las falsificaciones del mercado, y eliminarlas en cuanto sea legalmente posible. El proceso finaliza con éxito cuando se destruyen los rodamientos incautados.

Desde que se ocupa de la protección de marca, ¿qué volumen de rodamientos ha logrado retirar del mercado? ¿Se han llevado a cabo incautaciones en la Península Ibérica?

Gracias a las investigaciones realizadas, por ejemplo entre 2015 y 2018 hemos colaborado en la retirada del mercado de 3,5 millones de rodamientos, con un valor de mercado de más de 20 millones de euros. En la Península Ibérica hemos recibido varias alertas que tras la investigación pertinente han resultado ser veraces. Por ejemplo, gracias a la estrecha colaboración entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Bizkaia, a mediados de 2015 se intervinieron en el puerto de Le Havre (Francia) varios contenedores con rodamientos falsificados de la marca FAG provenientes de China. Una intensa investigación de las autoridades competentes culminó con la incautación en los almacenes de la empresa importadora española de un importante volumen de rodamientos identificados con la marca FAG que, tras el correspondiente análisis pericial, resultaron ser falsos. También obtuvimos otras sentencias favorables en 2015 por la incautación de rodamientos FAG falsificados y la empresa importadora fue condenada a indemnizar a Schaeffler por infracción de marca por un valor de 7,6 millones de euros. En Europa, en enero de 2017, se destruyó un enorme cargamento de rodamientos para aerogeneradores, grandes grúas y rodamientos para aplicaciones marinas en Goes (Países Bajos). Algunos de estos rodamientos habían sido identificados como falsos en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam – en parte gracias a la formación impartida por Schaeffler a los agentes de aduanas- y otros habían fallado durante el funcionamiento. El equipo de Protección de Marca de Schaeffler pudo confirmar que todos los rodamientos procedían de un distribuidor chino utilizando falsos certificados de origen e importados por un distribuidor no autorizado holandés.

¿Qué precauciones recomendaría tener en cuenta para evitar comprar rodamientos falsificados?

En primer lugar, seleccionar adecuadamente la fuente y el uso de nuestra app OriginCheck para verificar el origen de los rodamientos de forma fácil y rápida. Una fuente fiable elimina casi cualquier riesgo de adquirir rodamientos falsificados. Es importante desconfiar de fuentes que ofrecen los rodamientos con importantes descuentos, por ejemplo. La forma más segura es adquirir los rodamientos directamente a Schaeffler o vía distribuidores autorizados. Si se han adquirido rodamientos por otras vías en las que se garantizaba la autenticidad, pero surgen dudas, recomendamos contactar directamente con la oficina Schaeffler a nivel local en la que le orientarán adecuadamente.