Corporación Financiera Alba adquiere un 9,5% de Alvic por 23,4 millones de euros

Corporación Financiera Alba, el holding de inversiones de Banca March, ha adquirido una participación del 9,46% del grupo español Alvic, fabricante de paneles y componentes para mobiliario de cocina, lo que supone un desembolso aproximado de 23,4 millones de euros.

Según ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compra de esta participación se ha realizado a través de su vehículo financiero Deyá Capital sobre Arizona Bidco, sociedad que cuenta con una participación de control en Alvic.

Esta operación responde al acuerdo anunciado en julio entre la firma de inversión KKR y el fondo Artá Capital (también propiedad de la familia March) para invertir en Alvic con el propósito de respaldar su expansión internacional.

A principios de octubre, la Comisión Europea dios luz verde a esta operación, al concluir que no tendrá un efecto negativo en el espacio económico europeo y al no ver problemas de competencia, puesto que no existe riesgo de solapamientos entre las actividades de las compañías implicadas.

El acuerdo anunciado en verano aclaraba que el presidente de la empresa familiar, Javier Rosales, seguirá dirigiéndola tras la entrada de los nuevos socios en Alvic, que genera más del 70% de sus ingresos fuera de España.

Fundada en Vic (Barcelona) en 1965 por Alejandro Rosales bajo el nombre de Madetres, empezó como fabricante local de muebles de cocina modulares, y hoy produce y vende paneles laminados (como la nueva serie Luxe Plus), piezas terminadas (puertas y armarios), muebles a medida flat-pack y muebles montados.

La empresa tiene 28 centros propios de distribución (Alvic Centers); cuatro centros productivos en España (en Alcaudete, La Carolina y Vic) y Estados Unidos (en Auburndale, Florida, con una planta de 30.000 metros cuadrados inaugurada en 2019).

Este año prevé inaugurar una nueva ampliación de su planta de Alcaudete (Jaén) y una nueva planta de 40.000 metros cuadrados en Solsona (Lleida), para seguir con el crecimiento de los últimos años.