WeWork ultima el recorte de 4.000 empleos, casi un tercio de su plantilla, según Financial Times

WeWork planea recortar hasta 4.000 puestos de trabajo, algo menos del 30% de su plantilla de unas 14.000 personas, como parte del plan de ajuste implementado por la japonesa SoftBank, que esta semana se ha hecho con el control de The We Company, matriz de la empresa de coworking, según informa el diario Financial Times.

Según las fuentes consultadas por el periódico de referencia en la City, alrededor de la tercera parte de este ajuste afectará a empleados que WeWork pretendería externalizar a una empresa de servicios.

Asimismo, la multinacional buscaría también dar prioridad a los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, por lo que se retiraría de otras regiones, incluidas China, India y gran parte de América Latina.

El conglomerado japonés SoftBank decidió elevar su participación en The We Company, matriz de WeWork, hasta el 80%, arrebatando en el proceso el control de la compañía a su fundador, Adam Neumann, según hicieron público esta semana ambas firmas en un comunicado.

La nipona aprobó una línea de financiación de 5.000 millones de dólares (4.494 millones de euros) adicional a los 1.500 millones de dólares (1.348 millones de euros) que se había comprometido a inyectar previamente.

La inyección de 5.000 millones procederá de la emisión de deuda de 1.100 millones de dólares (988 millones de euros) en bonos senior garantizados, 2.200 millones de dólares (1.977 millones de euros) en bonos no garantizados y una carta de crédito de 1.750 millones de dólares (1.573 millones de euros).

Por otro lado, SoftBank ha lanzado una oferta de compra de acciones de hasta 3.000 millones de dólares (2.696 millones de euros) con el objetivo de elevar su peso en el accionariado hasta el entorno del 80%.

El conglomerado ofrecerá a los accionistas comprar sus títulos a un precio de 19,19 dólares, lo que valora el total de WeWork en 8.000 millones de dólares (7.190 millones de euros), e implica un descenso del 83% con respecto a la valoración que alcanzó en su última ronda de financiación, cerrada en enero.

"Sí, habrá despidos, no sé cuantos, y sí, habrá que redimensionar el negocio para alcanzar un flujo positivo de caja y ser rentables"

Si SoftBank decide finalmente emplear al completo los 3.000 millones de dólares, habrá invertido hasta la fecha un total de 13.400 millones de dólares (12.050 millones de euros) en WeWork.

El actual director de operaciones de la compañía de alquiler de oficinas y espacios de coworking, Marcelo Claure, pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo del consejo, mientras que el fundador de la empresa, Adam Neumann, dejará su puesto de presidente no ejecutivo para ser un "observador" del consejo de administración.

En un comunicado interno al que tuvo acceso Financial Times, Claure informaba este miércoles a la plantilla de WeWork de que la empresa debería ajustar su negocio para ser rentable, lo que incluiría recortes de empleo.

"Sí, habrá despidos, no sé cuantos, y sí, habrá que redimensionar el negocio para alcanzar un flujo positivo de caja y ser rentables", indicaba en el documento.