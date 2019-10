Los 'millennials' apuestan por la comodidad del comercio 'online'

Víctor Barahona Madrid

Diferentes estudios señalan que, en el año 2025, los millennials representarán más del 75 por ciento de la fuerza laboral. Seducir a este grupo de potenciales clientes -acostumbrados a tener al alcance de un click un sinfín de ofertas- se revela como imprescindible por las diferentes empresas del mercado. Aquellas que apuestan por nuevas fórmulas de consumo encuentran en esta generación nacida entre los años 1983 y 1994 (algunos expertos la inician en 1980 y otros la extienden unos cuantos años más) un público receptivo, por su apertura ante las novedades. Así, por ejemplo, los clientes mayoritarios (72 por ciento) del gigante del comercio online AliExpress tienen una edad comprendida entre los 18 y los 44 años. Por tanto, aunque esta horquilla de edades incluye también a usuarios de la generación anterior (X) y posterior (Z), la mayor parte de estos usuarios son millennials.

La diferencia generacional entre estos jóvenes y sus padres (los llamados baby boomers) se puede radiografíar atendiendo a las pautas de consumo y de unos y de otros.

Juana, nacida en el año 1989 y de profesión maestra, compra habitualmente vía Internet y señala "la comodidad" como una de las razones principales. "Puedo ver todos los productos que quiera, no espero colas y me llega directamente a casa", añade. Sin embargo, su madre, Nieves (1958, monitora de comedor escolar) no es usuaria del comercio online, básicamente "porque no me da mucha seguridad".

El teléfono móvil es el dispositivo principal por el que Juana hace sus compras online ("casi no compro por otro método", afirma) y la cosmética y la ropa son los productos que más consume. Además, en relación a estos productos, sí que suele dejarse llevar por las recomendaciones que, a través de las redes sociales, ofrecen diferentes influencers.

Una generación interconectada

Aunque según la Encuesta Millennial 2019 elaborada por Deloitte, el 64 por ciento de los jóvenes de la generación millennial considera que su salud aumentaría si redujese el número de horas en plataformas sociales lo cierto es que son usuarios muy activos de las mismas. No se puede negar que los llamados influencers (instagramers, youtubers...) se han convertido en los nuevos prescriptores de opinión y no es de extrañar que las marcas se los rifen para promocionar sus productos.

Y llega Halloween

La influencia de la cultura estadounidense también caracteriza a toda una generación de jóvenes de nuestro país. A diferencia de sus predecesores, los millennials empezaron a hacer suyas costumbres como la celebración de Halloween. Algo que se ha potenciado aún más en la generación Z.

Compromiso social

Muchos estudios revelan también que la generación millennial destaca por su fuerte compromiso con diferentes causas sociales. Así, la Encuesta Millennial 2019 elaborada por Deloitte revela que el cambio climático, la protección del medioambiente y los desastres naturales son los temas que más preocupan a los jóvenes a nivel global. "Si me entero que un comercio no defiende los mismos valores que yo, sí dejaría de comprar en él", explica Juana, quien además asegura que consume "cosmética ecológica y libre de envases de plástico".

Desde luego, las empresas que ofrezcan un impacto positivo a la sociedad tendrán más oportunidades de ganarse al cliente millennial.