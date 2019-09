Cristeto (KPMG): "El objetivo de que la Industria llegue al 20% del PIB es incalcanzable"

La socia responsable de Industria en KPMG, Begoña Cristeto, ha señalado que "tenemos que empezar a olvidar el mantra de que el sector industrial debe alcanzar el 20% del PIB en Europa porque es inalcanzable". "Lo que tenemos que hacer es trabajar por la industria, tenemos que empezar pensando qué entendemos por política industrial. La de hace años no sirve. Hoy en día es una combinación de políticas: medioambientales, de empleo, de hacienda", explica la antigua secretaria general de Industria y Pyme.

Durante la primera mesa del VI Foro Industrial de elEconomista -patrocinado por Ence, Ferrovial y KPMG-, Cristeto ha señalado que "estamos en un momento histórico porque tenemos una gran herramienta, la industria 4.0". En este sentido, ha explicado que España tiene tres retos importantes: la transformación de la cultura empresarial, la creación de entornos colaborativos porque "si no trabajamos juntos, no vamos a conseguir salir con éxito de este paradigma" y la formación. Respecto a este último punto, la socia de KPMG ha hecho hincapié en que "como nuestro sistema educativo no cambie y no se eduque en nuevas capacidades para los trabajadores, vamos a tener un problema grande".

Al hilo de esto, el presidente de Siemens Digital Industries Software, Pascual Dedios-Pleite, ha señalado la importancia de invertir en educación. "Hemos confundido talento con ser talentoso y con la diversidad de edad. Una persona con 60 años puede ser un adalidad de la transformación digital y un millennial no. Al final esto tiene que ver con la actitud, con la constancia. Hay muchas personas de 40 años que piensan que las empresas no van a contar con ellos. Una de las cosas más importantes es la formación permanente. Igual de deprisa que va la transformación digital va el conocimiento. Sin embargo, hay veces que nuestras compañías no dan más de sí y se puede contratar fuera. También vamos mirando startups que trabajan en un silo concreto, pero que luego contratamos y ven que metidos en una constelación tecnológica tiene muchísimo más sentido", dice el directivo de Siemens.

También, el vicepresidente de Marketing y Comunicación de Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, coincide en que el futuro de la industria "no va sólo de tecnologías, sino también va de personas". "Nosotros tuvimos que crear nuestros propios módulos de formación porque no encontrábamos el tipo de trabajadores que queríamos. La UE debe acabar con ese dejar hacer a los gobiernos e implicarse para que impulsen la FP dual para no quedarnos descolgados en ese sentido", añade.

Pasar del producto al servicio

El presidente de Fluidra, Eloi Planes, ha destacado que "el gran salto de la industria es el salto del producto al servicio, lo que es un paradigma para la compañía industrial". "Tenemos que entender que nuestro modelo de negocio tiene que seguir evolucionando, tenemos que seguir haciendo cosas diferentes y ser capaces de generar nuevos negocios. Empezamos pensando cómo fabrico determinado producto y acabamos pensando en qué servicios voy a ser capaz de dar", explica.

Así, Dedios-Pleite continuó planteando cuál iba a ser el futuro de su empresa en esta revolución digital. "¿Vamos a seguir vendiendo tecnología o vamos a ser consultores". De repente aparece una oportunidad que no nos imaginábamos, pero si somos capaces de mejorar la performance de su producción", dice.

"La primera fase de introducción de la tecnología para hacer los procesos más flexibles ya está, llevamos tiempo trabajando en ello. Lo que hace esta revolución diferente es plantear cómo vamos a pasar de vender un producto a vender un servicio", argumenta Cristeto. "Si te centras sólo en tu cadena de valor, puedes encontrarte con otra empresa que profundiza en los servicios y te quita negocio", añade.

La ciberseguridad, clave

Por otro lado, el directivo de Siemens también ha señalado la importancia de la ciberseguridad en esta revolución. "Digitalización y ciberseguridad son las dos caras de una misma moneda. Uno de los temas que más nos preocupan es cómo hacer que los ciberdelincuentes no accedan a nuestros datos, cómo garantizar que alguien no vaya a entrar no a contaminarme la receta, sino a robármela. La ciberdelincuencia ha encontrado en la industria conectada un nicho ideal, pero se encuentran que ya nos estamos preparando. Tenemos que tener un plan de ciberseguridad paralelo al de digitalización. En España somos líderes gracias al clúster que tenemos en León con el Incibe, donde vienen ingenieros de fuera a formarse", concluye.